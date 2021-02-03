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Ввод жилья в Беларуси в 2025 году планируют увеличить до 4,5 миллиона квадратных метров
03.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ежегодный объем ввода жилья в стране планируется увеличить с 4 миллионов квадратных метров в 2021 до 4,5 - в 2025 году. Это предусмотрено государственной программой "Строительство жилья" на ближайшие 5 лет. Отметим, за это время планируется ввести в эксплуатацию около 725 тысяч квадратных метров арендного жилья и около 2 млн под электродома. В целом программа направлена на повышение уровня обеспеченности белорусов доступным и комфортным жильем, а также на создание безопасной и экологически устойчивой среды проживания.
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Ежегодный объем ввода жилья в стране планируется увеличить с 4 миллионов квадратных метров в 2021 до 4,5 - в 2025 году. Это предусмотрено государственной программой...
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