Ввод жилья в Беларуси в 2025 году планируют увеличить до 4,5 миллиона квадратных метров

Источник материала: БT

Ежегодный объем ввода жилья в стране планируется увеличить с 4 миллионов квадратных метров в 2021 до 4,5 - в 2025 году. Это предусмотрено государственной программой "Строительство жилья" на ближайшие 5 лет. Отметим, за это время планируется ввести в эксплуатацию около 725 тысяч квадратных метров арендного жилья и около 2 млн под электродома. В целом программа направлена на повышение уровня обеспеченности белорусов доступным и комфортным жильем, а также на создание безопасной и экологически устойчивой среды проживания.