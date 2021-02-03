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Выставка "Иран - драгоценная земля" проходит в Минске

03.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Искусство Ирана - на выставке в Минске. Совместный белорусско-иранский культурный проект представляет яркую и самобытную культуру иранского народа, более сотни изделий ручной работы, произведений народных промыслов Ирана, предметы каллиграфии и росписи по ткани. Выставка "Иран - драгоценная земля" продлится до 18 февраля. Помимо экспозиции запланированы кинопоказы и мастер-классы по каллиграфии.

 
Теги: Минск
 
 
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Искусство Ирана - на выставке в Минске. Совместный белорусско-иранский культурный проект представляет яркую и самобытную культуру иранского народа, более сотни...
 
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