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Выставка "Иран - драгоценная земля" проходит в Минске
03.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Искусство Ирана - на выставке в Минске. Совместный белорусско-иранский культурный проект представляет яркую и самобытную культуру иранского народа, более сотни изделий ручной работы, произведений народных промыслов Ирана, предметы каллиграфии и росписи по ткани. Выставка "Иран - драгоценная земля" продлится до 18 февраля. Помимо экспозиции запланированы кинопоказы и мастер-классы по каллиграфии.
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Искусство Ирана - на выставке в Минске. Совместный белорусско-иранский культурный проект представляет яркую и самобытную культуру иранского народа, более сотни...
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