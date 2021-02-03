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В пяти детсадах Партизанского района Минска водопроводная вода вновь пригодна для употребления
03.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Это показали результаты лабораторного исследования. Как сообщалось, из-за аварии на трубопроводе вода в нескольких детских садах была временно непригодна для питья. Все повреждения устранены, учреждения будут работать в штатном режиме.
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Это показали результаты лабораторного исследования. Как сообщалось, из-за аварии на трубопроводе вода в нескольких детских садах была временно непригодна для...
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