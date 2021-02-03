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Преподавателя автошколы в Осиповичах подозревают во взятках от учащихся
03.02.2021 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Осиповичах задержан 57-летний преподаватель автошколы. Его подозревают во взяточничестве,
Преподавателя автошколы подозревают в том, что он получил незаконное вознаграждение от учащихся двух групп, в которых вел занятия. В декабре курсанты должны были сдавать внутренний экзамен, чтобы получить свидетельство о прохождении обучения. Педагог, который входил в состав экзаменационной комиссии, якобы гарантировал зачет за вознаграждение.
По данным милиции, от желающих гарантированно получить зачет он получил всего 320 рублей: от первой группы — 120 рублей, от второй — около двухсот.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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По данным милиции, он получил от двух групп учащихся 320 рублей.
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