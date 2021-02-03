Преподавателя автошколы в Осиповичах подозревают во взятках от учащихся

Источник материала: Tut.by

В Осиповичах задержан 57-летний преподаватель автошколы. Его подозревают во взяточничестве, сообщает МВД.





Преподавателя автошколы подозревают в том, что он получил незаконное вознаграждение от учащихся двух групп, в которых вел занятия. В декабре курсанты должны были сдавать внутренний экзамен, чтобы получить свидетельство о прохождении обучения. Педагог, который входил в состав экзаменационной комиссии, якобы гарантировал зачет за вознаграждение.

По данным милиции, от желающих гарантированно получить зачет он получил всего 320 рублей: от первой группы — 120 рублей, от второй — около двухсот.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.