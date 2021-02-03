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18-летнюю брестчанку задержали по подозрению в участии массовых беспорядках

03.02.2021 16:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте задержали 18-летнюю девушку по уголовному делу о массовых беспорядках 10 августа, сообщает МВД.

Брестчанку признали подозреваемой по уголовному делу. В милиции сообщили, что девушка 10 августа на проспекте Машерова бросала бутылки и куски тротуарной плитки в силовиков. Ранее в отношении девушки составляли административные протоколы за оскорбление, умышленное причинение телесного повреждения, вождение без прав и участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Девушка пояснила, что к активным действиям ее подтолкнули призывы в соцсетях и деструктивных телеграмм-каналах, передает МВД.

 
Теги: Брест
 
 
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Она пояснила, что к активным действиям ее подтолкнули призывы в соцсетях и деструктивных телеграмм-каналах.
 
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