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18-летнюю брестчанку задержали по подозрению в участии массовых беспорядках
03.02.2021 16:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте задержали 18-летнюю девушку по уголовному делу о массовых беспорядках 10 августа, сообщает
Брестчанку признали подозреваемой по уголовному делу. В милиции сообщили, что девушка 10 августа на проспекте Машерова бросала бутылки и куски тротуарной плитки в силовиков. Ранее в отношении девушки составляли административные протоколы за оскорбление, умышленное причинение телесного повреждения, вождение без прав и участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Девушка пояснила, что к активным действиям ее подтолкнули призывы в соцсетях и деструктивных телеграмм-каналах, передает МВД.
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Она пояснила, что к активным действиям ее подтолкнули призывы в соцсетях и деструктивных телеграмм-каналах.
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