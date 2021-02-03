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Минская милиция проверяет информацию о минировании пяти учреждений образования в Первомайском районе
03.02.2021 16:05 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 3 февраля. Минская милиция проверяет информацию о минировании пяти учреждений образования в Первомайском районе.
"Сегодня в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования (гимназии № 2, 11, 38, гимназии-колледжа искусств имени И.О.Ахремчика, школы № 203, расположенных на территории Первомайского района г. Минска)", — сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
На места выбыли сотрудники милиции, проводится эвакуация, работают саперно-пиротехнические группы.
30 января неизвестный сообщил о минировании в столице метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета Минск—Стокгольм и торговых центров "Дана Молл" и "Галилео". Сообщение оказалось ложным.
БелаПАН.
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Минская милиция проверяет информацию о минировании пяти учреждений образования в Первомайском районе
Минск, 3 февраля. Минская милиция проверяет информацию о минировании пяти учреждений образования в Первомайском районе. "Сегодня в 15 часов в одно из учреждений...
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