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Первоклассники школы в Мачулищах из подручных средств мастерят домики для птиц

03.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подкормка для пернатых. Первоклассники школы в Мачулищах из подручных средств мастерят домики для птиц. Самые оригинальные апартаменты - на выставке в рамках проекта "Поможем птичьему другу". Вариантов птичьих столовых множество: от деревянных до изделий из цветочных горшков. Фантазию первоклассники проявили и при украшении работ.

Передвижные столовые найдут свое место в поселке. Кормушки разместят рядом со школой, а также около жилого сектора и в заказнике "Соколиный". Ухаживать за ними будут до конца марта.

 
 
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Подкормка для пернатых. Первоклассники школы в Мачулищах из подручных средств мастерят домики для птиц. Самые оригинальные апартаменты - на выставке в рамках...
 
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