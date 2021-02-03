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Первоклассники школы в Мачулищах из подручных средств мастерят домики для птиц
03.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подкормка для пернатых. Первоклассники школы в Мачулищах из подручных средств мастерят домики для птиц. Самые оригинальные апартаменты - на выставке в рамках проекта "Поможем птичьему другу". Вариантов птичьих столовых множество: от деревянных до изделий из цветочных горшков. Фантазию первоклассники проявили и при украшении работ.
Передвижные столовые найдут свое место в поселке. Кормушки разместят рядом со школой, а также около жилого сектора и в заказнике "Соколиный". Ухаживать за ними будут до конца марта.
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Подкормка для пернатых. Первоклассники школы в Мачулищах из подручных средств мастерят домики для птиц. Самые оригинальные апартаменты - на выставке в рамках...
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