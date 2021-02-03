Открытый диалог состоялся в Музее современной белорусской государственности

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Распределение молодых специалистов, доступная медицина и строительство арендного жилья. Актуальные темы обсудили сегодня участники открытого диалога в Музее современной белорусской государственности. Инициативами и предложениями делилась молодежь, в том числе делегаты Всебелорусского народного собрания. Среди вопросов - создание комфортных условий для работы и отдыха в регионах, активизация патриотического воспитания и увеличение возрастного ценза для молодых людей.

Все предложения взяты на разработку. Свои интересы молодое поколение озвучит и во время Всебелорусского народного собрания. Напомним, форум пройдет 11 и 12 февраля.