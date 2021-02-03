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Сложные погодные условия сегодня в столице и Минской области
03.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Снегопад и метель в течение дня. Сложные погодные условия сегодня в столице и Минской области. Водителям в такой ситуации на дорогах рекомендуют быть максимально внимательными и осторожными, избегать резких маневров и торможений. Внимательность должны проявлять и пешеходы.
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Снегопад и метель в течение дня. Сложные погодные условия сегодня в столице и Минской области. Водителям в такой ситуации на дорогах рекомендуют быть максимально...
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