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Виртуальное воздействие на реальность и опасность последствий расшатывания духовного кода сегодня обсуждали в студии проекта "Скажинемолчи" . Гостья эфира - ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова. Профессор отметила, ответственность за воспитание творческих профессий лежит на старшем поколении. Взрослая занятость стала своеобразным пробелом, который активно эксплуатирует интернет-индустрия. Пора научиться отличать оригиналы от суррогатов и репродукций.

Екатерина Дулова ректор БГАМ, председатель совета спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Это очень опасно! Но все зависит от взрослых. Взрослые сами диктуют: им кажется, что так удобнее. Если ребенок займется чем-то сам, включить ему что-то, что-то дать такое, чтобы его надолго отвлекло. Что может быть проще? И, мне кажется, вот эта индустрия сегодня эксплуатирует именно эту взрослую занятость. Сегодня и ругать их за это нельзя, но с другой стороны, ведь нужен серьезный настоящий контроль. Мы это только обсуждаем, а серьезно мы в эту сферу не вторгаемся. Неизвестно, к чему это приведет. Это сегодня уже часть жизни".

Вспоминали и августовский демарш некоторых стипендиатов президентских творческих фондов, которых подтолкнули отказаться от высоких званий. Цифры не убедительны, учитывая, что в общей сложности статус стипендиата имеют более 4 тысяч человек. Далее устных заявлений дело не дошло, и попыток вернуть полученные средства не наблюдалось.

Екатерина Дулова ректор БГАМ, председатель совета спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Я знаю факты, когда молодые люди сожалеют о том, что они сделали, чисто эмоционально. Есть такое. Сейчас мы просто будем думать, как в этой ситуации быть. Понимаете, эмоциями молодого человека, эмоциями творческой личности в данном случае воспользовались, не учитывая одного очень важного фактора: что за этой наградой, вообще за этим званием, так скажем, стоит труд и стоит талант. Талант вот именно этого человека и труд его родителей, его учителей. Ты же не сам с 4-5 лет этого достиг. Это было что-то очень важное. И когда я слышу совершенно безобразное высказывание, что государство воспользовалось нашим талантом. Я понимаю, что за этим стоит абсолютно незрелый ум, абсолютно несостоятельное мышление. Потому что то, что ты имеешь, - это плод деятельности в том числе и государства".

Полную версию интервью с Екатериной Дуловой смотрите на официальном YouTube-канале "Беларусь 1", а также в телеграм-канале проекта "Скажинемолчи" .