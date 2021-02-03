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Открытый диалог. Делегаты ВНС в Минске обсудили инициативы и предложения с руководством города

03.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока одни пожинают плоды деструктивных действий, патриоты страны продолжают организовываться, чтобы вместе выработать дальнейший путь социально-экономического развития страны.

Молодые делегаты Всебелорусского народного собрания сегодня во время открытого диалога в Минске обсудили с руководством столицы свои инициативы и предложения. Среди них закрепление молодых специалистов, доступная медицина и строительство арендного жилья. Всего от Минского городского комитета БРСМ более 50 человек выступят на народном вече. Среди волнующих вопросов также создание комфортных условий для работы и отдыха в регионах, увеличение возраста молодежи, а также популяризация национальных символов. Кстати, место сегодняшней встречи неслучайное - диалог состоялся в Музее современной белорусской государственности.

Все предложения взяты в разработку. Свои предложения молодое поколение озвучит и во время Всебелорусского народного собрания. Напомним, форум пройдет 11 и 12 февраля в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока одни пожинают плоды деструктивных действий, патриоты страны продолжают организовываться, чтобы вместе выработать дальнейший путь социально-экономического...
 
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