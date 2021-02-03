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Д. Жарких: Блокировка каналов - это признание беспомощности Зеленского

03.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сами сотрудники телеканалов называют такие действия не иначе, как политической расправой. Нам удалось связаться с одним из известных ведущих на канале "112 Украина" Денисом Жарких. И вот что он думает по этому поводу.

 
 
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Сами сотрудники телеканалов называют такие действия не иначе, как политической расправой. Нам удалось связаться с одним из известных ведущих на канале "112 Украина"...
 
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