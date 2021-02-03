Беларусь и Россия с 8 февраля возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение

Источник материала: БT

Сегодня стало известно, что Беларусь и Россия уже с 8 февраля возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение. Также вырастет число авиарейсов между Москвой и Минском с 3 до 5 в неделю, возобновятся и маршруты между Минском и Петербургом, Минском и Ростовом-на-Дону по одному в неделю.