|
Беларусь и Россия с 8 февраля возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение
03.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня стало известно, что Беларусь и Россия уже с 8 февраля возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение. Также вырастет число авиарейсов между Москвой и Минском с 3 до 5 в неделю, возобновятся и маршруты между Минском и Петербургом, Минском и Ростовом-на-Дону по одному в неделю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стало известно, что Беларусь и Россия уже с 8 февраля возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение. Также вырастет число авиарейсов между Москвой и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)