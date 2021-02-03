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В Минск начинает летать авиакомпания flydubai
03.02.2021 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Flydubai запускает прямые рейсы по маршруту Дубай-Минск с 20 февраля, сообщает авиакомпания.
Flydubai объявила о запуске рейсов в Минск. Перевозчик будет выполнять три рейса в неделю между Международным аэропортом Дубая (DXB) и Национальным аэропортом Минск (MSQ) начиная с 20 февраля. flydubai станет первым перевозчиком из Дубая, предлагающим прямые рейсы по этому маршруту.
«Белавиа», напомним,
— Мы рады стать первой авиакомпанией из Дубая, которая предлагает прямые рейсы между Дубаем и Минском. flydubai предлагает пассажирам удобные пересадки, а также возможность путешествовать по 155 направлениям через Международный аэропорт Дубая. Мы предоставляем пассажирам комфортные и надежные услуги независимо от того, как они предпочитают летать: в бизнес-классе или эконом-классе. Все наши пассажиры могут рассчитывать на комфортное путешествие на борту, — сказал Джейхун Эфенди (Jeyhun Efendi), старший вице-президент по коммерческим операциям и электронной коммерции flydubai.
Пассажиры могут выбирать между пакетными (Гибкий / Выгодный) или простыми (Легкий) тарифами. Авиакомпания сообщает, что внедряет Wi-Fi во всех своих самолетах.
Благодаря партнерству с авиакомпанией Эмирейтс путешественники получают больше удобных вариантов стыковок в Дубае для полетов по 155 направлениям маршрутных сетей Эмирейтс и flydubai, включая Австралию, Китай, США, Японию, страны Индийского океана и Южной Азии.
Тарифы бизнес-класса в обе стороны от Минска до Дубая составляют 1500 долларов, а тарифы эконом-класса — 390 долларов.
Из Дубая самолет будет вылетать в 18.50, время прибытия в Минск — 23.50. Вылет из Минска в 00.50, прибытие в Дубай в 7.45.
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Flydubai запускает прямые рейсы по маршруту Дубай-Минск с 20 февраля, сообщает авиакомпания.
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