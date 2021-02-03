Стало известно, в каком суде будут рассматривать дело против журналиста TUT.BY и врача БСМП

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело по обвинению журналиста TUT.BY Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина будет рассмотрено в суде Московского района Минска, их обвиняют в разглашении медицинской тайны. Дата заседания пока не назначена. Одновременно в этом же здании будет проходить другой громкий процесс, по «делу Белгазпромбанка», с участием экс-банкира Виктора Бабарико.





Катерина Борисевич была задержана 19 ноября 2020 года. Позже ей и врачу БСМП Артему Сорокину предъявили обвинение в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 178 УК РБ). Поводом стала опубликованная 13 ноября статья , в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя. Это расходится с версией СК и Александра Лукашенко. Катерина Борисевич и Артем Сорокин находятся в СИЗО № 1 Минска. При этом родные Романа к журналистке и доктору претензий не имеют.

Отметим, что за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — до сих пор не возбуждено уголовное дело, родные не признаны потерпевшими.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести, белорусские правозащитники признали их политзаключенными. С момента задержания обвиняемые удерживаются в СИЗО.

Вопросы журналистки, которая собирала информацию о состоянии Романа Бондаренко, генпрокуратура, судя по официальному сообщению от 22 января, квалифицировала так : «Катерина Борисевич в период с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко».

При этом, по мнению прокуратуры, журналистка «сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст. 46 Закона Республики Беларусь „О здравоохранении“ составляла врачебную тайну, а она не являлась лицом, имеющим право на ее получение и распространение». Такой вывод сделан исходя из информации Генпрокуратуры в связи с тем, что некоторые медработники отказались «сообщить интересующие ее сведения».

— Поддавшись уговорам, Сорокин умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера. Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком «Врач БСМП: « У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли » был размещен 13 ноября 2020 года от ее имени на интернет-портале TUT.BY, — сообщает прокуратура.

В официальном сообщении говорится, что «распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия — привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям».

При этом из сообщения непонятно, какую именно информацию Генпрокуратура считает ложной и почему был сделан вывод, что общественный резонанс вызвал журналистский материал, а, например, не смерть Романа Бондаренко, по факту которой до сих пор не заведено уголовное дело.

Сторона защиты полагает, что в действиях Катерины Борисевич отсутствует состав преступления. Содержащаяся же в комментарии Генеральной прокуратуры информация, по словам адвоката Михаила Боднарчука, не подтверждена материалами дела. Также сторона защиты надеется, что дело будет рассмотрено в открытом судебном заседании, где все это станет очевидным широкой общественности.

— Мы настаиваем, что журналист не может нести уголовную ответственность за профессиональное выполнение своего долга. Всю ответственность в части недоверия граждан к компетентным службам должны нести те лица, которые позволили себе опубликовать неподтвержденную информацию (и в дальнейшем ее не опровергли), а не те, кто, руководствуясь журналистским долгом, ее опроверг, — говорит адвокат Борисевич Андрей Мочалов. — Также сторону защиты возмущает позиция Генеральной прокуратуры, а именно невозбуждение уголовного дела по факту насильственной смерти Романа Бондаренко при наличии очевидных доказательств.