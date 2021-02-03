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Стало известно, в каком суде будут рассматривать дело против журналиста TUT.BY и врача БСМП
03.02.2021 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело по обвинению журналиста TUT.BY Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина будет рассмотрено в суде Московского района Минска, их обвиняют в разглашении медицинской тайны. Дата заседания пока не назначена. Одновременно в этом же здании
Катерина Борисевич была задержана 19 ноября 2020 года. Позже ей и врачу БСМП Артему Сорокину
Отметим, что за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — до сих пор не возбуждено уголовное дело, родные не признаны потерпевшими.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести, белорусские правозащитники признали их политзаключенными. С момента задержания обвиняемые удерживаются в СИЗО.
Вопросы журналистки, которая собирала информацию о состоянии Романа Бондаренко, генпрокуратура, судя по официальному сообщению от 22 января,
При этом, по мнению прокуратуры, журналистка «сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст. 46 Закона Республики Беларусь „О здравоохранении“ составляла врачебную тайну, а она не являлась лицом, имеющим право на ее получение и распространение». Такой вывод сделан исходя из информации Генпрокуратуры в связи с тем, что некоторые медработники отказались «сообщить интересующие ее сведения».
— Поддавшись уговорам, Сорокин умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера. Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком «Врач БСМП: «
В официальном сообщении говорится, что «распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия — привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям».
При этом из сообщения непонятно, какую именно информацию Генпрокуратура считает ложной и почему был сделан вывод, что общественный резонанс вызвал журналистский материал, а, например, не смерть Романа Бондаренко, по факту которой до сих пор не заведено уголовное дело.
Сторона защиты полагает, что в действиях Катерины Борисевич отсутствует состав преступления. Содержащаяся же в комментарии Генеральной прокуратуры информация, по словам адвоката Михаила Боднарчука, не подтверждена материалами дела. Также сторона защиты надеется, что дело будет рассмотрено в открытом судебном заседании, где все это станет очевидным широкой общественности.
— Мы настаиваем, что журналист не может нести уголовную ответственность за профессиональное выполнение своего долга. Всю ответственность в части недоверия граждан к компетентным службам должны нести те лица, которые позволили себе опубликовать неподтвержденную информацию (и в дальнейшем ее не опровергли), а не те, кто, руководствуясь журналистским долгом, ее опроверг, — говорит адвокат Борисевич Андрей Мочалов. — Также сторону защиты возмущает позиция Генеральной прокуратуры, а именно невозбуждение уголовного дела по факту насильственной смерти Романа Бондаренко при наличии очевидных доказательств.
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Дата заседания пока не назначена.
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