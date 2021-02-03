Фото Лукашенко с БЧБ-флагом тоже запретят? Чего ждать, если символ признают экстремистским

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура готовит пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики. Повод — обращение в прокуратуру около 140 неравнодушных граждан. Тем временем петиция в защиту флага собрала более 85 тысяч подписей. Вместе с юристом правозащитной организации Human Constanta Анастасией Лойко попытались разобраться, чего ждать, если БЧБ-флаг признают экстремистским.

Как символы признают экстремистскими? Есть только одна процедура признания информации, символики экстремистской — через суд, поясняет Анастасия Лойко. У Генеральной прокуратуры таких полномочий нет, но она может обратиться в суд, который, в свою очередь, вынесет постановление. Проблема в том, что простые граждане про судебный процесс могут просто не узнать. В Беларуси до сих пор не создана система, чтобы можно было онлайн посмотреть расписание в районных судах. Их вывешивают на стендах самих судов, но в каком конкретном суде будет рассматриваться обращение Генпрокуратуры, неизвестно, а расписание обновляется на протяжении дня.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY — Граждан уведомлять об этом не будут, поскольку они не являются заинтересованной стороной по делу, — поясняет юрист. — Так что узнать о процессе можно разве что случайно, оказавшись в нужный момент в нужном суде у стенда. Скорее всего, о решении мы уже узнаем постфактум. Так было, например, с постановлением суда о запрете самого популярного телеграм-канала в Беларуси, название которого теперь указывать нельзя. Итак, порядок признания материалов экстремистскими такой: в уполномоченный госорган (например, в прокуратуру) обращается группа граждан, прокуратура, в свою очередь, обращается в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма, комиссия выдает заключение, которое прокуратура передает в суд, где и выносится решение. — На практике решение выносится фактически на основе экспертного заключения, которое нигде не публикуется, как и постановление суда, — говорит Анастасия Лойко.

БЧБ-флаг для меня — историческая ценность. Могу ли я обжаловать решение суда? Обжаловать постановление суда могут только участники процесса. А поскольку чаще всего в таких делах представлен только госорган, который и обращается в суд, простые граждане, даже если решение затрагивает их права, обжаловать постановление не могут. — Когда признавали экстремистским один из сайтов, активист Николай Дедок пытался заявить в суде, что он заинтересованная сторона, поскольку пишет тексты на этом сайте, но в суд не признал его участником процесса, в итоге постановление суда он обжаловать не смог, — поясняет юрист.

Что писали о БЧБ-флаге и как он стал национальным. Объясняем Если материалы обнаружили у вас после того, как информацию (сайт, книгу, фразу, символ) признали экстремистской, оспорить это решения суда уже невозможно, оно вступило в законную силу.

И как скоро суд примет решение? На данном этапе сроки прогнозировать сложно. Можно лишь сказать, что Республиканская комиссия должна рассмотреть обращение прокуратуры на протяжении 30 дней и вынести свое заключение. В некоторых случаях этот срок продлевают, но незначительно. Состав Республиканской комиссии за 2017 год можно увидеть на сайте pravo.by (более поздних данных в публичном доступе нет), там присутствуют сотрудники КГБ, Следственного комитета, МВД, Государственного таможенного комитета, Минкульта, Мининформа, научных институтов, однако в этом списке перечислены те, кто сегодня уже не работает на указанных должностях. Свои комиссии есть и в каждом областном городе, но их состав публично не представлен.

Фото: TUT.BY Еще некоторое время требуется для направления материалов в суд, само заседание проходит довольно быстро. Дальше решение суда направляют в Министерство информации, которое вносит данные о запрещенной продукции в Республиканский список экстремистских материалов , он обновляется на сайте ведомства. После этого физлица, предприниматели и юрлица могут быть привлечены к ответственности. Работает по этому направлению не только милиция, но также таможенный и пограничный комитеты, проверяют, нет ли в провозимых через границу вещах запрещенной символики и информации, в том числе на телефоне и в ноутбуке.

И какое грозит наказание? Если продукция внесена в список экстремистских материалов, речь идет о ч.2 ст. 17.11 КоАП, для физлица — штраф от 10 до 50 базовых величин или арест до 15 суток.

Но хотя бы уголовного дела не будет? По некоторым статьям есть административная преюдиция: если человек в течение года совершает более, чем два аналогичных правонарушения, наступает уже уголовная ответственность. В части экстремизма такого нет. — Но в Уголовном кодексе есть статья 130 — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, — говорит Анастасия Лойко. — Иногда за один пост в соцсетях заводят административное дело, а иногда за тот же пост — сразу уголовное. Правозащитники несколько раз обращались в Верховный суд с просьбой принять профильное постановление пленума, которое бы проводило границу между правонарушением и преступлением, но в итоге получили отказ. Так что все остается на усмотрение следственных органов, при возбуждении уголовного дела назначают лингвистическую экспертизу. Обычно уголовное дело по ст. 130 УК заводят за видеоролики и тексты с определенным призывом, за символ на фото — такого я на практике еще не встречала. Но как будет дальше развиваться практика, пока непонятно. Наши органы могут перенять российскую практику, где формально подходят к привлечению к ответственности. В российском списке, например, есть «файл один точка док», и если у человека находят на компьютере документ с таким названием, это уже считают хранением экстремистских материалов. Напомню, правоохранители неоднократно заявляли, что в Беларуси следует ужесточить законы по борьбе с экстремизмом.

Это значит нужно будет удалить все фото с БЧБ-флагом? Распространением экстремистских материалов считается даже если вы запостили запрещенный материал несколько лет назад, поскольку он остается доступным онлайн.

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY — В прошлом году были случаи, когда людей привлекали к ответственности за репост ссылок, которые по десять лет висели в соцсетях, — говорит юрист. — Чтобы их увидеть, нужно было изучить весь архив постов, тем не менее, люди получили административное взыскание. То есть да, нужно вручную все удалять. Для СМИ ситуация еще хуже. За распространение экстремистских материалов Министерство информации может вынести предупреждение, а два предупреждения в течение года — угроза для дальнейшего функционирования издания.

А как же архивные снимки? Лукашенко принимал присягу с БЧБ-флагом! Это зависит от того, что будет прописано в судебном решении. Например, сейчас в Республиканский списке экстремистских материалов есть портрет Адольфа Гитлера, но не уточняется, какой именно портрет. Так что теоретически за любой портрет Гитлера могут привлечь к ответственности, поясняет Анастасия Лойко.

Фото: Sputnik / Ю. Иванов (по разрешению агентства Sputnik специально для TUT.BY) В Кодексе об административных правонарушениях есть две статьи: ст. 17.10 — пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики, и в КоАП уточняется, что такая символика может быть использована в определенных целях — в книгах, кино, образовательной деятельности, в СМИ и др. Если бело-красно-белый флаг признают нацистским, то ссылаясь на эту оговорку, архивные снимки можно будет использовать. Но тогда нужно будет признать, что Республика Беларусь получила независимость под нацистским флагом, первый президент давал присягу под нацистским флагом, белорусские спортсмены участвовали на Олимпиаде под нацистским флагом.

Ст. 17.11 КоАП — распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, никаких оговорок не предусматривается. Поэтому если бело-красно-белый флаг признают экстремистским, непонятно, что делать с архивными снимками, в том числе с официальных государственных мероприятиях. Возможно, будут внесены дополнительные изменения в КоАП. Но в таком случае, нужно будет признать, что Республика Беларусь получила независимость под экстремистским флагом, первый президент давал присягу под экстремистским флагом, белорусские спортсмены участвовали на Олимпиаде под экстремистским флагом.

Когда у белорусов появился свой флаг и как он связан с «Погоней». Вопросы и ответы о БЧБ — В 2019 году было принято Постановление МВД, где был представлен список нацистской символики, БЧБ-флаг туда не внесли, но угроза такая уже была, — вспоминает юрист. — На мой взгляд, властям значительно проще внести изменения в Закон «О массовых мероприятиях», прописать, что запрещено использование конкретного флага, чем признать флаг, который был государственным, нацистским или экстремистским. Ведь прокуратура не оспаривает законность действий власти под этим флагом с 1991 по 1995 год. Тем временем в парламенте разрабатывают законопроект о недопущении героизации нацизма. В том варианте возможного законопроекта по недопущению героизации нацизма, который оказался в распоряжении TUT.BY, предполагается запрет использования нацистской символики, в том числе флагов, гимнов, свастики, эмблем, про БЧБ-флаг в этом варианте проекта не говорится. Депутаты, которые входят в рабочую группу по работе над законопроектом, от комментариев отказались.

А что делать с БЧБ-татуировками? Это тоже могут посчитать демонстрацией и распространением запрещенной символики. Похожая ситуация уже была, когда в список экстремистских материалов внесли аббревиатуру из четырех латинских букв, которая расшифровывается как критика действий силовиков. Уже были случаи привлечения к ответственности, правда, за снимок татуировки в соцсетях. Формально человек с такой татуировкой должен либо прятать ее под одеждой, либо свести с кожи.

Могут ли признать экстремистским сочетание цветов? В таком случае нужно, чтобы экспертная комиссия признала, что само сочетание цветов носит экстремистское послание. Сочетание бело-красно-белого можно встретить и в природе — например, в сортах цветов, и в изготовлении продуктов — например, в мармеладе, и наконец, в одежде — красный галстук под белую рубашку. Так что решение запретить сочетание цветов может усложнить жизнь любого белоруса. Создателем современного бело-красно-белого флага является архитектор Клавдий Дуж-Душевский. Белый и красный цвета были выбраны, поскольку постоянно используются в народной культуре белорусов. Это почти генетический код нации. Белый и красный присутствовали в быту, в одежде. Красными нитками ткали узоры на рушниках, красным поясом подпоясывали белую рубашку. Но самое главное, что флаг является производным от герба. Проще говоря, это схематичная передача цветов герба. Нашим национальным гербом является «Погоня». Она стала государственным в Великом княжестве Литовском во второй половине 14 века, хотя ее первое изображение известно с более ранних времен. Еще в 1278 году в «Хронике Литовской и Жамойтской» она упоминается как знак князя Наримунта. Даже при российских императорах «Погоня» была на гербах белорусских городов. Что считать запрещенным (экстремистским символом), должно быть четко прописано в постановлении суда, формулировка вносится в Республиканский список, который является ориентиром для привлечения к ответственности.