Председатель ТС уволился, лампочки выкрутили. Как дела в доме на Дзержинского, где была БЧБ-подсветка

Источник материала: Tut.by

«Мы держались четыре месяца», — говорят жители дома по проспекту Дзержинского, 119. Еще в сентябре фасад со двора и башни этой многоэтажки подсветили белым и красным. После этого на дом обрушились проверки РОЧС, уже выписаны штрафы на тысячи долларов (но не за подсветку). Председатель товарищества собственников уволился, жители говорят, что местные власти грозились «передать дом ЖЭСу». TUT.BY узнал у жителей, как развивалась их история, а также узнали, что о ней думают в администрации Московского района.



Так подсвечивались «башни» многоэтажки. Фото: читатель TUT.BY

«За подсветку высказалось большинство жителей»

В январе 2021-го минчанину Константину Савицкому пришлось уволиться с должности председателя товарищества собственников «Дзержинского, 119» и соседнего ТС «Брилевичи», в котором работал на полставки. На Дзержинского, 119 Константин проработал около шести лет.

— Председателя нашего додавили, — описывают ситуацию местные.



После претензий от РОЧС и местных властей, полоска красных лампочек между двумя белыми полосками погасла. Так дом выглядит сейчас. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жители подсчитывают штрафы, которые за четыре месяца им выписали инспекторы Районного отдела по чрезвычайным ситуациям Московского района Минска, и связывают частые проверки именно с «политическим» освещением дома на проспекте.

Некоторые местные и уже бывший председатель ТС согласились встретиться с журналистами TUT.BY и рассказать, какой огонь разожгли «лампочки на лоджиях, до которых раньше никому не было дела».



Бывший председатель товарищества собственников на Дзержинского, 119 Константин Савицкий и житель дома Валентин

Двор на Дзержинского, 119 не входит в тот самый список неблагонадежных, к которым должно быть приковано внимание силовиков. Но жители говорят: часов в девять вечера люди из окон в окна устраивают перекличку. В эти моменты у подъездов ходить опасно — неизвестные люди в черном могут и схватить.

Местные с грустью вспоминают концерты во время соседских чаепитий, проходившие во дворе осенью, в более спокойные дни. И показывают фотографии с тех самых вечеров.

— Пит Павлов тут выступал, другие музыканты. Весело было.



Один из вечером во дворе дома на Дзержинского, 119 осенью — 2020

Осенью соседи из этого приметного дома на проспекте действительно сдружились. Но они говорят, что дружба возникла не на пустом месте.

— С 2014 года люди стали активно вовлекаться в самообслуживание. Например, у нас достаточно ухоженный двор — и это заслуга в первую очередь самих жильцов. Это они выходили на улицу, копали землю. Один человек в таком большом доме ничего не сделает, — рассказывает бывший председатель товарищества собственников «Дзержинского, 119» Константин Савицкий.

В сентябре решили подсветить фасад — в модных цветах. Скинулись подъездами, на общих лоджиях зажгли белые, красные и белые лампочки.

Председатель поясняет: в проектной документации дома не сказано прямо, каким должно быть цветовое решение ламп переходных балконов. Поэтому решили узаконить цвет ламп на местном уровне товарищества.

— А так как с момента ввода дома в эксплуатацию собственники привыкли решать вопросы голосованием, то правление запустило опрос. По итогу голосования 57% собственников высказались за бело-красно-белую подсветку.





Фотографии дома стали появляться в телеграм-каналах, СМИ, а в один из осенних дней случилось совпадение, с которым местные связывают пристальное внимание властей к своему дому.

— В одно воскресенье мирный марш дошел до торгового центра «Титан». И так получилось, что на нашем доме как раз включилась подсветка. Это было не нарочно, лампочки включались автоматически в определенное время. Похоже, это видели силовики, и кто-то это все эмоционально воспринял — именно в тот день был первый момент нашего взаимодействия с определенными органами, — строят догадки люди.



Такой была подсветка со двора. Фото: читатель TUT.BY

Сколько насчитали штрафов и за что

5 октября Константина Савицкого впервые вызвали по поводу подсветки в администрацию Московского района — настоятельно попросили выключить. Председатель ТС отказался: включение лампочек было общим решением жителей, а он только их представитель. В тот же день начались проверки инспекторов РОЧС.

Сейчас можно подытожить, сколько штрафов за нарушение правил пожарной безопасности уже выписали по этому дому. 600 базовых величин (17 400 рублей) — на товарищество собственников и 90 базовых (2610 рублей) — на председателя правления.

Товарищество и Савицкий опротестовывают штрафы, один из них даже удалось уменьшить вполовину, однако суммы в 300 базовых на товарищество и 60 на должностное лицо уже подтверждены в суде.

— 100 базовых уже автоматически списали со счета товарищества. То же самое будет и с остальными суммами, — объясняет Константин Савицкий.

— Как люди будут оплачивать такие суммы штрафов?

— Когда приходит срок оплаты, собственники, голосовавшие за красные лампочки, добровольно вносят деньги на оплату штрафа, проявляя уважение к тем, кто голосовал против.





Претензии были такие: посторонние предметы в местах общего пользования, открытые тамбурные двери, да и само наличие тамбурных дверей на некоторых этажах, перечисляют собравшиеся.

Жители не отрицают, что формально нарушения были. Например, собственникам определенных этажей разрешили отделить коридоры, в которые выходят двери квартир, от лифтового холла. Это проводили через решение общего собрания еще в 2014-м году. Оказалось, по закону такие изменения нужно было вносить в проект.

— Но двери в тамбурах соответствовали пожарным нормам: где-то были электромагнитные замки, которые при пожаре автоматически открываются, а где-то — использовали так называемый «барашек», — поясняет Константин.

— Чтобы понимать: нам вменяют нарушение законодательства о пожарной безопасности, 23.56 КоАП. За правонарушение по этой статье санкция для юрлица — от предупреждения до 200 базовых величин, — говорит житель дома Валентин. — Ни предупреждений, ни минимальных штрафов не было — сразу по максималке. При этом в актах указано, что вреда от нарушений нет.





После первых проверок жители решили выкрутить красные лампочки на лоджиях башен, выходящих к проспекту Дзержинского. Но давление продолжилось.

Ситуация затронула и другое товарищество собственников — «Брилевичи». Речь о домах по Ежи Гедройца, 6 и Яна Чечота, 5, у которых с домом по Дзержинского, 119 один двор и один председатель (в ТС «Брилевичи» Савицкий работал на полставки).

— Сначала инспекторы РОЧС пришли в дом по Гедройца, 6 — претензия была к посторонним вещам в местах общего пользования. Да, там стояли коляски, велосипеды, а это нарушение, — рассказывает представитель ТС «Брилевичи» Александр. — Потом пошли на Чечота, 5 — в общем пространстве стояла большая коляска для двоих детей. Ее даже крепкому мужчине сложно на четвертый этаж таскать постоянно. Но все равно штраф. При этом никаких бело-красно-белых лампочек на наших домах не было. Считаем, что причина для проверок у нас только одна — тот же председатель, что и на Дзержинского, 119. Решили мочить всех.



В центре — бывший председатель товарищества собственников дома по Дзержинского, 119 Константин Савицкий



Соседи Валентин и Александр

— А что вы думали? Коллективную ответственность еще никто не отменял! — шутят соседи.

Интересно, что раньше РОЧС даже сотрудничал с товариществом собственников по Дзержинского, 119.

— До 2020 года мы работали в тандеме. В нашем доме проводили учения с привлечением инспекторов. Включали систему оповещения при пожаре, смотрели, как работает автоматика, засекали, за какое время люди могут спуститься с этажей, — рассказывает Константин Савицкий.

— Удивлены такой перемене отношения к вам?

— Ну… Там говорят: у нас приказ.

Председатель ушел, подсветку выключили из-за угрозы, что дом «передадут ЖЭСу»

Константин Савицкий говорит: выключить подсветку на доме от него требовали представители «самых разных государственных органов». В подробности давления не вдается.

— В январе я был вынужден написать заявление на увольнение из-за всех этих обстоятельств. Сейчас я здесь уже не работаю.

От местных властей звучали угрозы: назначат уполномоченное лицо от района, а оно уже передаст дом в ЖЭС.





— 11 января я собрал людей, объяснил ситуацию, к чему может привести наличие красных ламп на лоджии. Провели опрос — и большинство решило в такой ситуации выкрутить красные лампы.

Вопрос ставили так: «Убрать красные лампы сейчас и при этом попытаться сохранить товарищество, либо оставить красные лампы и перейти на обслуживание в ЖЭС?».

— Да это не опрос был, а крик души, — комментирует Валентин.

Сейчас в ТС нет председателя — администрацию Московского района уведомили, что дом готовят к проведению внеочередного собрания. Собственники планируют сделать это в десятых числах февраля.

И местные хотят, чтобы Константин Савицкий вернулся.

— У нас только одна кандидатура! — говорит Валентин. — Но так все зарегулировано, что человек, всеми своими качествами подходящий на должность председателя правления, имеет весьма невысокие шансы им стать, ведь решение товарищества может просто не согласовать администрация.

— Уход Константина — огромная потеря, — вступает в разговор еще одна жительница дома на Дзержинского Ольга. — Это человек, который многое сделал для нашего дома. У нас есть «клубы по интересам», где люди из товарищества просто бесплатно учат детей рисовать, рукодельничать, что-то мастерить. Дети в восторге.



Одна из комнат, в которой собираются члены товарищества



Мастерская, в которой Константин Савицкий учит мальчишек мастерить

Не хотят в товариществе собственников и чтобы ЖЭС обслуживал этот дом.

— Когда еще в 2014-м году решалось, быть на самообслуживании товарищества собственников, или нанять ЖЭС как обслуживающую организацию, я сам был за ЖЭС, — говорит Валентин. — Мне казалось, что в таком большом доме полагаться на товарищество собственников это некое зло, потому что организоваться большому количеству людей затруднительно. Но сейчас я доволен, ведь все работает. Команда, которая подобралась в товариществе, мотивирована к качественной работе.

Что говорят в администрации Московского района?

В отделе городского хозяйства администрации Московского района от комментариев по поводу самой бело-красно-белой подсветки на доме на Дзержинского, 119 отказываются.

При этом отмечают, что на протяжении пяти лет к товариществу собственников почти не было претензий.

— Было максимум одно-два обращения по этому адресу. Это показывает, что председатель там был достойным руководителем.

— В случае, если люди снова изберут Константина в председатели своего товарищества, вы согласуете его кандидатуру? — уточнил TUT.BY в администрации.

— Порядок согласования председателя правления, в том числе в случае переизбрания, прописан в положении — его можно посмотреть на сайте района. Инструкция прописывает основания для отказа. Например, отказать можно, если не предоставлены все нужные документы, или если в течение последних трех лет с кандидатом прекращали трудовые отношения за неоднократное нарушение обязанностей председателя правления. Еще — если он умышленно совершил преступление, судимость за которое не погашена и не снята. Если будет основание для отказа — вопрос рассмотрим отрицательно. Если не будет — согласуем. Не важно, кого люди выберут, главное, чтобы это соответствовало инструкциям и правилам.

— Есть ли сейчас некая угроза, что дом этого ТС передадут ЖЭСу?

— Люди могут не переживать. Только они сами могут определиться, кто их будет обслуживать. Захотят, чтобы ЖЭС, — могут принять такое решение. Есть ли угроза назначения уполномоченного лица от нас — тоже зависит от граждан. Если они в установленном порядке изберут себе сами председателя и это решение будет соответствовать закону, то не думаем, что у администрации района появится какое-то основание для назначения уполномоченного лица.

А могут ли вообще власти «передать» дом ЖЭСу? Такая схема реальна? Спросили эксперта

Геннадий Калёнов, член правления Международной ассоциации менеджмента недвижимости еще в сентябре говорил, что предписания и штрафы действительно могут использоваться как рычаг давления на ТС и ЖСПК, причем в рамках закона. Контролирующих органов много, правил — тоже, так что «при желании всегда можно найти нарушение, ведь стерильного мира не бывает».

На этот раз мы уточнили у эксперта, реальны ли в принципе некие угрозы вроде: «передадим дом ЖЭСу».

— Что значит — «передать ЖЭСу»? Опасения должны выглядеть следующим образом. Если у нас, у товарищества, какое-то время не будет органов управления, если даже на собрании нам не удастся избрать председателя, то да, в качестве исключения местный орган власти может назначить внешнее управление в лице КУП «ЖКХ района», а эта организация сможет заключить договора на техническое обслуживание дома и санитарную уборку мест общего пользования, в том числе и с ЖЭСом. Но только до того момента, когда собственники выберут свои органы управления. Ликвидировать товарищество собственников никто не будет, это прерогатива именно самих собственников, — уверен Геннадий Калёнов.

Подобные вопросы регулируются Жилищным кодексом и некоторыми указами президента.

Дальше — чуть подробнее о том, как включается схема внешнего управления ТС или ЖСПК.

— Если местному органу власти стало известно, что в организации собственников нет председателя или правления, то он в течение десяти дней обязан организовать экстренное общее собрание для выбора органов управления. Например, в конкретной ситуации этим может заниматься администрация Московского района. Важно, что на таком собрании может быть очень маленький кворум — достаточно присутствия всего трех собственников. Хотя обычно требования по кворуму достаточно жесткие — 50% от всего состава собственников. Кандидатуры на должность председателя ТС могут предлагать на собрании сами собственники или местный орган власти. Председатель в такой ситуации избирается простым большинством. В самой схеме ничего предосудительного нет — она используется и в странах Европы. Она позволяет дому не оставаться надолго без надлежащего управления, а кворум фактически отменяется как раз, чтобы мотивировать собственников прийти на собрание. Но если использовать такую схему как какой-то рычаг — возникает конфликт.

Специалист добавляет, что возглавить товарищество по закону может только человек с определенными компетенциями: освоивший содержание образовательной программы по управлению совместным домовладением, прошедший профессиональную аттестацию. И его действительно должен согласовать местный орган власти.

— А если человек, которого выбрали жители, обладает нужными компетенциями — имеют ли право местные власти его не согласовать? Например, если он им не нравится по какой-то причине?

— Выписка из решения администрации о согласовании действительна пять лет, в течение которых повторное не нужно. Другое дело, если у него какой-то конфликт с местной администрацией, а срок согласования закончился, то его действительно могут не согласовать повторно. Но закон позволяет решать такой конфликт в суде. Если нет веских причин отказывать (например, у человека нет криминального прошлого, образование соответствует), то суд может установить, что отношение предвзятое и решить согласовать кандидатуру.





Геннадий Калёнов отмечает, что в нашей практике в историях со штрафами и предписаниями для товариществ собственников, да и в других конфликтах, часто оказываются крайними именно председатели.

— Это чисто белорусская специфика. У нас из виду упускается обстоятельство, что в иерархии управления товариществами белорусское же законодательство предусматривает: на первом месте в решении вопросов — собрание собственников; на втором — правление; а потом уже — председатель. Он должен только выполнять решение общего собрания собственников и правления, — рассказывает эксперт. — Но у нас и органам власти, и жильцам удобно действовать через одного человека — председателя, от чего те сейчас и страдают.

Специалист привел в пример страны Прибалтики, где руководители квартирных товариществ занимаются только тем, для чего избираются: это управление общим имуществом, планированием ремонтов и всё что связано с самим домом, но не с жильцами.

— А конфликты, которые возникают между людьми, там решают государственные организации: полиция, санитарные службы, и так далее. Но у нас председатели ТС в последние несколько лет наделены административно-распорядительными функциями. Поэтому всегда оказываются в центре конфликта.