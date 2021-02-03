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Семь из двенадцати выставленных на «Куфаре» кафе Гомельщины продаются из-за переезда хозяев в другие страны

03.02.2021 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Портал lovesun.by внимательно изучил размещенные на «Куфаре» объявления о продаже заведений общепита Гомельщины — оказалось, что более половины из них продается по причине смены собственником места жительства. Это семь объектов из двенадцати.


Так, в Гомеле срочно продается кафе «Марвел бургер». За свой бизнес собственник хочет 34 тысячи рублей. «Все работает. Ремонт свежий […]. Продаю срочно в связи с переездом», — говорится в объявлении.


«В связи с переездом владельца на другое место жительства» продается и всем известное придорожное кафе «Максим» под Речицей. Площадь объекта — 450 кв. метров. Цена бизнеса — 300 тысяч долларов.


В Жлобине продается новый ларек с разработанным меню, дизайном и логотипом. Объект еще даже не открылся. «Нет желания заниматься этой деятельностью в связи с переездом в другую страну», — пишет собственник заведения.


Также в Жлобине продается целая сеть заведений: шаурменная, шашлычная и кафе уличной еды. Хозяин обещает низкую цену, говорит, хоть бы отбить затраты. А продает объекты, так как переезжает в Германию.

 
Теги: Гомель
 
 
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Портал lovesun.by внимательно изучил размещенные на «Куфаре» объявления о продаже заведений общепита Гомельщины - оказалось, что более половины из них продается по...
 
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