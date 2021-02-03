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Семь из двенадцати выставленных на «Куфаре» кафе Гомельщины продаются из-за переезда хозяев в другие страны
03.02.2021 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Портал lovesun.by внимательно
Так, в Гомеле срочно продается кафе «Марвел бургер». За свой бизнес собственник
«В связи с переездом владельца на другое место жительства» продается и всем известное придорожное
В Жлобине продается новый
Также в Жлобине продается целая сеть заведений: шаурменная, шашлычная и кафе уличной еды. Хозяин
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Семь из двенадцати выставленных на «Куфаре» кафе Гомельщины продаются из-за переезда хозяев в другие страны
Портал lovesun.by внимательно изучил размещенные на «Куфаре» объявления о продаже заведений общепита Гомельщины - оказалось, что более половины из них продается по...
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