Семь из двенадцати выставленных на «Куфаре» кафе Гомельщины продаются из-за переезда хозяев в другие страны

Источник материала: Tut.by

Портал lovesun.by внимательно изучил размещенные на «Куфаре» объявления о продаже заведений общепита Гомельщины — оказалось, что более половины из них продается по причине смены собственником места жительства. Это семь объектов из двенадцати.





Так, в Гомеле срочно продается кафе «Марвел бургер». За свой бизнес собственник хочет 34 тысячи рублей. «Все работает. Ремонт свежий […]. Продаю срочно в связи с переездом», — говорится в объявлении.





«В связи с переездом владельца на другое место жительства» продается и всем известное придорожное кафе «Максим» под Речицей. Площадь объекта — 450 кв. метров. Цена бизнеса — 300 тысяч долларов.





В Жлобине продается новый ларек с разработанным меню, дизайном и логотипом. Объект еще даже не открылся. «Нет желания заниматься этой деятельностью в связи с переездом в другую страну», — пишет собственник заведения.





Также в Жлобине продается целая сеть заведений: шаурменная, шашлычная и кафе уличной еды. Хозяин обещает низкую цену, говорит, хоть бы отбить затраты. А продает объекты, так как переезжает в Германию.