Установлена участница массовых беспорядков в Бресте

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В Бресте установили личность девушки, которая 10 августа на проспекте Машерова принимала активное участие в беспорядках. Ей оказалась 18-летняя местная жительница. По словам задержанной, к действиям ее толкнули призывы в соцсетях и деструктивных телеграм-каналах. В биографии подозреваемой уже есть административные протоколы за оскорбление, умышленное причинение телесного повреждения, вождение без прав и участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Теперь девушка признана подозреваемой по уголовному делу.