ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более половины наименований лекарств в государственной сети аптек не подорожали

03.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Более половины наименований лекарств в государственной сети аптек не подорожали, так как НДС уже включен в розничную цену. Об этом нам сегодня сообщили на предприятии "Белфармация". В первую очередь это касается препаратов стоимостью до 20 рублей. Они, как правило, наиболее востребованы у потребителей.

Юрий Спижарный, начальник отдела РУП "Белфармация": "Для сдерживания роста цен, для предотвращения их необоснованного повышения на предприятии "Белфармация" и предприятиях системы "Фармация" применяют снижение торговых надбавок. Мы получаем лекарственные средства от отечественного производителя или из-за рубежа и применяем надбавки не в максимальных размерах, а в значительно сниженных. Таким образом не допускается резкий рост цен".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более половины наименований лекарств в государственной сети аптек не подорожали, так как НДС уже включен в розничную цену. Об этом нам сегодня сообщили на...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минск начинает летать авиакомпания flydubai
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by