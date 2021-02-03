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Более половины наименований лекарств в государственной сети аптек не подорожали, так как НДС уже включен в розничную цену. Об этом нам сегодня сообщили на предприятии "Белфармация". В первую очередь это касается препаратов стоимостью до 20 рублей. Они, как правило, наиболее востребованы у потребителей.

Юрий Спижарный, начальник отдела РУП "Белфармация": "Для сдерживания роста цен, для предотвращения их необоснованного повышения на предприятии "Белфармация" и предприятиях системы "Фармация" применяют снижение торговых надбавок. Мы получаем лекарственные средства от отечественного производителя или из-за рубежа и применяем надбавки не в максимальных размерах, а в значительно сниженных. Таким образом не допускается резкий рост цен".