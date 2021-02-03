Прогноз погоды на 4 февраля

Источник материала: БT

Территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Западной Европы через южные районы нашей страны на восток.

4 февраля (четверг) местами по республике ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. В дневные часы местами по юго-востоку страны ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с.