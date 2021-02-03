ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще четыре человека признали политзаключенными. В том числе рабочих БМЗ, осужденных за забастовку

03.02.2021 19:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Еще четырех человек белорусские правозащитники признали политическими заключенными. Всего в стране теперь 224 политзаключенных.


Фото: TUT.BY

Правозащитники признали политзаключенными Анну Вишняк (предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), Сергея Полониса (ч. 2 ст. 293 «Массовые беспорядки»), а также рабочих БМЗ Евгения Говора и Александра Боброва, получивших по 2,5 года лишения свободы.

Правозащитники требуют незамедлительно освободить этих людей, прекратить их уголовное преследование. А также незамедлительно отпустить всех политзаключенных и граждан, задержанных в связи с реализацией ими права на свободу мирных собраний в послевыборный период, и остановить политические репрессии в стране.

По данным на 3 февраля, в Беларуси уже 224 человека признаны политическими заключенными.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным на 3 февраля, в Беларуси уже 224 человека признаны политическими заключенными.
 
Новости дня
Новости общества
 
Фото Лукашенко с БЧБ-флагом тоже запретят? Чего ждать, если символ признают экстремистским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by