Еще четыре человека признали политзаключенными. В том числе рабочих БМЗ, осужденных за забастовку

Источник материала: Tut.by

Еще четырех человек белорусские правозащитники признали политическими заключенными. Всего в стране теперь 224 политзаключенных.



Фото: TUT.BY

Правозащитники признали политзаключенными Анну Вишняк (предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), Сергея Полониса (ч. 2 ст. 293 «Массовые беспорядки»), а также рабочих БМЗ Евгения Говора и Александра Боброва, получивших по 2,5 года лишения свободы.

Правозащитники требуют незамедлительно освободить этих людей, прекратить их уголовное преследование. А также незамедлительно отпустить всех политзаключенных и граждан, задержанных в связи с реализацией ими права на свободу мирных собраний в послевыборный период, и остановить политические репрессии в стране.

По данным на 3 февраля, в Беларуси уже 224 человека признаны политическими заключенными.