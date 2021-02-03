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Еще четыре человека признали политзаключенными. В том числе рабочих БМЗ, осужденных за забастовку
03.02.2021 19:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще четырех человек белорусские правозащитники
Правозащитники признали политзаключенными
Правозащитники требуют незамедлительно освободить этих людей, прекратить их уголовное преследование. А также незамедлительно отпустить всех политзаключенных и граждан, задержанных в связи с реализацией ими права на свободу мирных собраний в послевыборный период, и остановить политические репрессии в стране.
По данным на 3 февраля, в Беларуси уже 224 человека признаны политическими заключенными.
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По данным на 3 февраля, в Беларуси уже 224 человека признаны политическими заключенными.
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