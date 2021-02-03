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Комментарий Минобороны по поводу "горящего танка"

03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство обороны официально прокомментировало ситуацию вокруг "горящего танка".  Сейчас никаких следов нападения на машине нет, и она находится полностью в исправном состоянии. Тот самый  111-й танк принял участие в проверке боеготовности, которая прошла в 120-й механизированной бригаде. Вместе с другими боевыми машинами он совершил марш на Борисовский полигон. Там танкисты  привели оружие к бою и подготовились к контрольным стрельбам.  Судя по этим кадрам, танк и правда в полном порядке, а домыслы некоторых независимых СМИ о том, что 111-й сгорел после атаки с помощью коктейля Молотова - ничто иное, как очередной фейк. Сейчас танк полностью в исправном состоянии. 

Также военные рассказали, чем может быть чревато нападение на военную технику. 

Напомним, информация о "сожжении" танка появилась вечером 1 февраля. Позже Министерство обороны Беларуси отреагировало на видео в своем Telegram-канале. Из заявления: "горящий танк" - невредим. 

 
 
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Министерство обороны официально прокомментировало ситуацию вокруг "горящего танка".  Сейчас никаких следов нападения на машине нет, и она находится полностью в...
 
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