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Комментарий Минобороны по поводу "горящего танка"
03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистерство обороны официально прокомментировало ситуацию вокруг "горящего танка". Сейчас никаких следов нападения на машине нет, и она находится полностью в исправном состоянии. Тот самый 111-й танк принял участие в
Также военные рассказали, чем может быть чревато нападение на военную технику.
Напомним, информация о "сожжении" танка появилась вечером 1 февраля. Позже Министерство обороны Беларуси отреагировало на видео в своем Telegram-канале. Из заявления: "горящий танк" - невредим.
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Министерство обороны официально прокомментировало ситуацию вокруг "горящего танка". Сейчас никаких следов нападения на машине нет, и она находится полностью в...
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