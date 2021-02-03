Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комментарий Минобороны по поводу "горящего танка" Министерство обороны официально прокомментировало ситуацию вокруг "горящего танка". Сейчас никаких следов нападения на машине нет, и она находится полностью в...

Министерство обороны официально прокомментировало ситуацию вокруг "горящего танка". Сейчас никаких следов нападения на машине нет, и она находится полностью в исправном состоянии. Тот самый 111-й танк принял участие в, которая прошла в 120-й механизированной бригаде. Вместе с другими боевыми машинами он совершил марш на Борисовский полигон. Там танкисты привели оружие к бою и подготовились к контрольным стрельбам. Судя по этим кадрам, танк и правда в полном порядке, а домыслы некоторых независимых СМИ о том, что 111-й сгорел после атаки с помощью коктейля Молотова - ничто иное, как очередной фейк. Сейчас танк полностью в исправном состоянии.Также военные рассказали, чем может быть чревато нападение на военную технику.Напомним, информация о "сожжении" танка появилась вечером 1 февраля. Позже Министерство обороны Беларуси отреагировало на видео в своем Telegram-канале. Из заявления: "горящий танк" - невредим.