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Разбрасывал шипы возле милиции
03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРазбрасывал самодельные шипы возле здания милиции в Минске. ОМОН задержал 56-летнего мужчину. Сообщается, что фигурант на протяжении нескольких месяцев подкидывал изогнутые в виде шипов гвозди на дороги у Первомайского РУВД.
Дмитрий Белик, замначальника УУР ГУВД Мингорисполкома: "При подъезде служебного транспорта разбрасывал их. Убедившись в том, что авто проехало по шипам, подходил на место преступления и забирал обратно оставшиеся шипы. Признался, что много времени для проявления своей гражданской позиции".
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Разбрасывал самодельные шипы возле здания милиции в Минске. ОМОН задержал 56-летнего мужчину. Сообщается, что фигурант на протяжении нескольких месяцев...
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