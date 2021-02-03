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Разбрасывал шипы возле милиции

03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Разбрасывал самодельные шипы возле здания милиции в Минске. ОМОН задержал 56-летнего мужчину. Сообщается,  что фигурант на протяжении нескольких месяцев подкидывал изогнутые в виде шипов гвозди на дороги у Первомайского РУВД. 

Дмитрий Белик, замначальника УУР ГУВД Мингорисполкома: "При подъезде служебного транспорта разбрасывал их. Убедившись в том, что авто проехало по шипам, подходил на место преступления и забирал обратно оставшиеся шипы. Признался, что много времени для проявления своей гражданской позиции". 

 
Теги: Минск
 
 
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Разбрасывал самодельные шипы возле здания милиции в Минске. ОМОН задержал 56-летнего мужчину. Сообщается,  что фигурант на протяжении нескольких месяцев...
 
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