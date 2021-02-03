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Европейский Вещательный Союз: Традиционный формат "Евровидения" не вернется в 2021 году
03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрадиционный формат "Евровидения" не вернется в 2021 году. Сегодня такое заявление сделал Европейский Вещательный Союз на официальным сайте конкурса. Главная причина - сложная эпидемиологическая обстановка в мире. Организаторы продумали три сценария проведения форума. Наиболее вероятный - собрать в Роттердаме тех участников, которые смогут беспрепятственно добраться до столицы конкурса. При этом все артисты должны будут записать свои номера заранее. Это видео станет заменой реальному выступлению в эфире в случае, если участник не сможет попасть на само шоу. Также введут лимит на количество зрителей в Ahoy Arena, а большинство журналистов будет работать не из пресс-центра, а удаленно. "Евровидение-2021" состоится 18, 20 и 22 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, среди которых и Беларусь.
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Традиционный формат "Евровидения" не вернется в 2021 году. Сегодня такое заявление сделал Европейский Вещательный Союз на официальным сайте конкурса. Главная...
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