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Европейский Вещательный Союз: Традиционный формат "Евровидения" не вернется в 2021 году

03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Традиционный формат "Евровидения" не вернется в 2021 году. Сегодня такое заявление сделал Европейский Вещательный Союз на официальным сайте конкурса. Главная причина - сложная эпидемиологическая обстановка в мире. Организаторы продумали три сценария проведения форума. Наиболее вероятный - собрать в Роттердаме тех участников,  которые смогут беспрепятственно добраться до столицы конкурса.  При этом все артисты должны будут записать свои номера заранее. Это видео станет заменой реальному выступлению в эфире в случае,  если участник не сможет попасть на само шоу. Также введут лимит на количество зрителей в Ahoy Arena, а большинство журналистов  будет работать не из пресс-центра, а удаленно. "Евровидение-2021" состоится 18, 20 и 22 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, среди которых и Беларусь.  
 
 
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Традиционный формат "Евровидения" не вернется в 2021 году. Сегодня такое заявление сделал Европейский Вещательный Союз на официальным сайте конкурса. Главная...
 
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