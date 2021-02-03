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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Повредили личную машину. Суд вынес приговор пятерым нападавшим От 2 до 6 лет лишения свободы. Суд Минского района вынес приговор за хулиганство, совершенное группой лиц, пятерым фигурантам, которые повредили авто супруги...

От 2 до 6 лет лишения свободы. Суд Минского района вынес приговор за хулиганство, совершенное группой лиц, пятерым фигурантам, которые повредили авто супруги милиционера. Инцидент случился в конце сентября в деревне Баровая. По данным следствия, ночью злоумышленники приехали на машинах, оставили их в лесу и пешком дошли до стоянки. После пробили колеса, запенили монтажной пеной дверные зазоры и залили краской кузов автомобиля "рено". Причиненный вред составил 5,5 тысяч рублей.Действия подсудимого, у которого были найдены наркотики, дополнительно квалифицированы как незаконный оборот наркотиков и психотропов, а также незаконный посев и выращивание наркосодержащего растения. Каждый из обвиняемых ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.