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Повредили личную машину. Суд вынес приговор пятерым нападавшим

03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От 2 до 6 лет лишения свободы. Суд Минского района вынес приговор за хулиганство, совершенное группой лиц, пятерым фигурантам, которые повредили авто супруги милиционера. Инцидент случился в конце сентября в деревне Баровая. По данным следствия, ночью злоумышленники приехали на машинах, оставили их в лесу и пешком дошли до стоянки. После пробили колеса, запенили монтажной пеной дверные зазоры и залили краской кузов автомобиля "рено".  Причиненный вред составил 5,5 тысяч рублей.   

Кристина Косинская, государственный обвинитель: "Наряду с этим, один из обвиняемых признан виновным в незаконном изготовлении и хранении коктейля Молотова. Еще один фигурант осужден за продажу холодного оружия. По месту жительства у одного из обвиняемых изъята марихуана и горшок с коноплей, который он посеял и выращивал для себя с использованием различных приспособлений".

Действия подсудимого, у которого были найдены наркотики, дополнительно квалифицированы как незаконный оборот наркотиков и психотропов, а также незаконный посев и выращивание наркосодержащего растения. Каждый из обвиняемых ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. 

 
 
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От 2 до 6 лет лишения свободы. Суд Минского района вынес приговор за хулиганство, совершенное группой лиц, пятерым фигурантам, которые повредили авто супруги...
 
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