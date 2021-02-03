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А. Кривошеев: Такой пример Беларуси абсолютно не нужен

03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сам факт отключения телеканалов через санкции,  которые ввели против  собственных граждан,  недопустим и неприемлем. 

Белорусский союз журналистов  выразил глубокую солидарность с украинскими коллегами, которые стали жертвами ущемления свободы слова в действии  под маркой якобы защиты информационного пространства.  Притом  что три данных канала были  лидерами  украинского общественно-политического вещания, хотя  и альтернативными.  Мнение главы БСЖ  Андрея Кривошеева.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов: "Такой пример Беларуси абсолютно не нужен. Я сам как корреспондент отработал 11 лет в Украине собкором Белтелерадиокомпании. И честно скажу, за эти 11 лет на моей памяти не было ни одного случая, когда бы волевым решением без судебных инстанций, без рассмотрения в парламенте отключались три ведущих телерадиовещателя. Дает о себе знать позиция, абсолютно основанная на двойных стандартах наших евросоюзовских и американских партнеров. Мы уже слышим голоса, которые раздаются из этих уважаемых государств о том, что, дескать, этот шаг вызван некой пропагандой, борьбой за национальное информационное пространство. Абсолютно же лицемерная позиция. Ведь именно эти страны берут на себя роль модераторов, критиков, цензоров и менторов, поучая Беларусь, другие страны, КНР, РФ, как вести себя в информационном пространстве. Сейчас, похоже, маски окончательно сброшены после американского прецедента, когда сотни тысяч людей были блокированы, к ним применялась цифровая смерть, а сейчас репрессивные меры против классических журналистов.   Это, безусловно, недопустимая лицемерная позиция, с которой мы согласиться не можем. Но нет худа без добра. Наше общество, телезрители, журналисты теперь знают, чего стоят слова о свободе слова, извините за тавтологию, для этих уважаемых или менее уважаемых партнеров".

 
 
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Сам факт отключения телеканалов через санкции,  которые ввели против  собственных граждан,  недопустим и неприемлем.  Белорусский союз журналистов  выразил...
 
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