Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Кривошеев: Такой пример Беларуси абсолютно не нужен Сам факт отключения телеканалов через санкции, которые ввели против собственных граждан, недопустим и неприемлем. Белорусский союз журналистов выразил...

Сам факт отключения телеканалов через санкции, которые ввели против собственных граждан, недопустим и неприемлем.Белорусский союз журналистов выразил глубокую солидарность с украинскими коллегами, которые стали жертвами ущемления свободы слова в действии под маркой якобы защиты информационного пространства. Притом что три данных канала были лидерами украинского общественно-политического вещания, хотя и альтернативными.