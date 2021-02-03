|
А. Кривошеев: Такой пример Беларуси абсолютно не нужен
03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСам факт отключения телеканалов через санкции, которые ввели против собственных граждан, недопустим и неприемлем.
Белорусский союз журналистов выразил глубокую солидарность с украинскими коллегами, которые стали жертвами ущемления свободы слова в действии под маркой якобы защиты информационного пространства. Притом что три данных канала были лидерами украинского общественно-политического вещания, хотя и альтернативными.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов: "Такой пример Беларуси абсолютно не нужен. Я сам как корреспондент отработал 11 лет в Украине собкором Белтелерадиокомпании. И честно скажу, за эти 11 лет на моей памяти не было ни одного случая, когда бы волевым решением без судебных инстанций, без рассмотрения в парламенте отключались три ведущих телерадиовещателя. Дает о себе знать позиция, абсолютно основанная на двойных стандартах наших евросоюзовских и американских партнеров. Мы уже слышим голоса, которые раздаются из этих уважаемых государств о том, что, дескать, этот шаг вызван некой пропагандой, борьбой за национальное информационное пространство. Абсолютно же лицемерная позиция. Ведь именно эти страны берут на себя роль модераторов, критиков, цензоров и менторов, поучая Беларусь, другие страны, КНР, РФ, как вести себя в информационном пространстве. Сейчас, похоже, маски окончательно сброшены после американского прецедента, когда сотни тысяч людей были блокированы, к ним применялась цифровая смерть, а сейчас репрессивные меры против классических журналистов. Это, безусловно, недопустимая лицемерная позиция, с которой мы согласиться не можем. Но нет худа без добра. Наше общество, телезрители, журналисты теперь знают, чего стоят слова о свободе слова, извините за тавтологию, для этих уважаемых или менее уважаемых партнеров".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сам факт отключения телеканалов через санкции, которые ввели против собственных граждан, недопустим и неприемлем. Белорусский союз журналистов выразил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)