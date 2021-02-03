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А. Марчевский о блокировании деятельности украинских телеканалов
03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРуководство украинских телеканалов, которые оказались заблокированы по решению своих властей, планирует обращаться в Конституционый суд, а также в различные правозащитные инстанции. Пока же журналисты вынуждены переходить на онлайн-площадки и называют действия властей не иначе, как политической расправой, с одной стороны, с другой - наплевательским отношением к собственному народу, ведь примерно полторы тысячи человек могут в одночасье остаться без работы. Нам удалось связаться с генеральным продюсером информационного телеканала "112 Украина" Артемом Марчевским. Вот его мнение.
Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала "112 Украина": "Владимир Зеленский не принимает никаких решений, он выполняет указания посольства США. Это политическая расправа над неугодными СМИ, потому что зритель как решает, смотреть или не смотреть - он голосует пультом. Аудитория наших трех телеканалов ежесуточная порядка 7 миллионов человек. В Украине порядка 30-32 миллионов населения. По большому счету 1/4 часть нас смотрит ежедневно. Эта 1/4 часть смотрит высказывания простых людей о тарифах, о ЖКХ. Этих простых людей лишили права высказаться. А президент решил, что он не хочет их слышать".
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Руководство украинских телеканалов, которые оказались заблокированы по решению своих властей, планирует обращаться в Конституционый суд, а также в различные...
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