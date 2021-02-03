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А. Марчевский о блокировании деятельности украинских телеканалов

03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Руководство украинских телеканалов, которые оказались заблокированы по решению своих властей,  планирует обращаться в Конституционый суд, а также в различные правозащитные инстанции.  Пока же  журналисты вынуждены переходить на онлайн-площадки и называют действия властей  не иначе, как политической расправой, с одной стороны, с другой - наплевательским отношением к собственному народу,  ведь примерно полторы тысячи человек  могут в одночасье остаться без работы. Нам удалось связаться с генеральным продюсером информационного телеканала "112 Украина"  Артемом Марчевским. Вот его мнение. 

Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала "112 Украина": "Владимир Зеленский не принимает никаких решений, он выполняет указания посольства США. Это политическая расправа над неугодными СМИ, потому что зритель как решает, смотреть или не смотреть - он голосует пультом. Аудитория наших трех телеканалов ежесуточная порядка 7 миллионов человек. В Украине порядка 30-32 миллионов населения. По большому счету 1/4 часть нас смотрит  ежедневно. Эта 1/4 часть смотрит высказывания простых людей  о тарифах,  о ЖКХ. Этих простых людей лишили права высказаться.  А президент решил, что он не хочет их слышать".


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Руководство украинских телеканалов, которые оказались заблокированы по решению своих властей,  планирует обращаться в Конституционый суд, а также в различные...
 
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