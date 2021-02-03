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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Марчевский о блокировании деятельности украинских телеканалов Руководство украинских телеканалов, которые оказались заблокированы по решению своих властей, планирует обращаться в Конституционый суд, а также в различные...

Руководство украинских телеканалов, которые оказались заблокированы по решению своих властей, планирует обращаться в Конституционый суд, а также в различные правозащитные инстанции. Пока же журналисты вынуждены переходить на онлайн-площадки и называют действия властей не иначе, как политической расправой, с одной стороны, с другой - наплевательским отношением к собственному народу, ведь примерно полторы тысячи человек могут в одночасье остаться без работы. Нам удалось связаться с генеральным продюсером информационного телеканала "112 Украина" Артемом Марчевским. Вот его мнение.Смотрите также: