Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспертные мнения о Программе социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет в ток-шоу "Понятная политика плюс" Программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет - весомый документ, в который заложены амбициозные цели. Главное - на это и должна...

- весомый документ, в который заложены амбициозные цели.Главное - на это и должна работать экономика - повысить уровень жизни людей. За счет чего будут развиваться регионы, как нарастить экспорт нашим производителям и упростит ли жизнь цифровизация? Экспертные мнения звучали сегодняТок-шоу "Понятная политика плюс" смотрите сегодня