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Экспертные мнения о Программе социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет в ток-шоу "Понятная политика плюс"
03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Главное - на это и должна работать экономика - повысить уровень жизни людей. За счет чего будут развиваться регионы, как нарастить экспорт нашим производителям и упростит ли жизнь цифровизация? Экспертные мнения звучали сегодня
Ток-шоу "Понятная политика плюс" смотрите сегодня
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Экспертные мнения о Программе социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет в ток-шоу "Понятная политика плюс"
Программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет - весомый документ, в который заложены амбициозные цели. Главное - на это и должна...
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