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Проекты областной организации Белорусского союза женщин обсудили в Молодечно

03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства, повышение статуса женщины в обществе. Эти инициативы обсудили в Молодечно на конференции областной организации Белорусского союза женщин. А проекты, направленные в том числе на воспитание детей и молодежи, уважения к историческому прошлому, презентовали на дискуссионной площадке "Диалог поколений".

Сегодня Минская областная организация Белорусского союза женщин - это около 15 тысяч представительниц прекрасного пола. 11 из них - делегаты Всебелорусского народного собрания.

 
 
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Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства, повышение статуса женщины в обществе. Эти инициативы обсудили в Молодечно на конференции областной...
 
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