|
Проекты областной организации Белорусского союза женщин обсудили в Молодечно
03.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства, повышение статуса женщины в обществе. Эти инициативы обсудили в Молодечно на конференции областной организации Белорусского союза женщин. А проекты, направленные в том числе на воспитание детей и молодежи, уважения к историческому прошлому, презентовали на дискуссионной площадке "Диалог поколений".
Сегодня Минская областная организация Белорусского союза женщин - это около 15 тысяч представительниц прекрасного пола. 11 из них - делегаты Всебелорусского народного собрания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства, повышение статуса женщины в обществе. Эти инициативы обсудили в Молодечно на конференции областной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)