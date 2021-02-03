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В минских школах в этом году не будут проводить встречи выпускников
03.02.2021 21:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичных школах в этом году не будут проводить встречи выпускников, сообщает агентство «Минск-Новости». Обычно такие встречи проходят в первую субботу февраля.
Как рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома, праздничных встреч выпускников в школах организовывать не будут. Причина — эпидемическая ситуация.
В учебных заведениях будет возможность организовать удаленное общение с выпускниками по видеосвязи.
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Как рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома, праздничных встреч выпускников в школах организовывать не будут. Причина - эпидемическая ситуация.
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