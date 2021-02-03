В минских школах в этом году не будут проводить встречи выпускников

Источник материала: Tut.by

В столичных школах в этом году не будут проводить встречи выпускников, сообщает агентство «Минск-Новости». Обычно такие встречи проходят в первую субботу февраля.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома, праздничных встреч выпускников в школах организовывать не будут. Причина — эпидемическая ситуация.

В учебных заведениях будет возможность организовать удаленное общение с выпускниками по видеосвязи.