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В минских школах в этом году не будут проводить встречи выпускников

03.02.2021 21:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичных школах в этом году не будут проводить встречи выпускников, сообщает агентство «Минск-Новости». Обычно такие встречи проходят в первую субботу февраля.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома, праздничных встреч выпускников в школах организовывать не будут. Причина — эпидемическая ситуация.

В учебных заведениях будет возможность организовать удаленное общение с выпускниками по видеосвязи.

 
Теги: Минск
 
 
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Как рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома, праздничных встреч выпускников в школах организовывать не будут. Причина - эпидемическая ситуация.
 
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