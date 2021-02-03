В Минске судят студента за оскорбление начальника ГУБОП. Прокурор просит 1,5 года домашней «химии»

Источник материала: Tut.by

В суде Фрунзенского района Минска начали рассматривать уголовное дело в отношении 20-летнего студента БГУИР Алексея Мочалова. Его обвиняют в оскорблении представителя власти, а именно начальника 3-го управления ГУБОПиК МВД Михаила Бедункевича. Как следует из материалов дела, 9 ноября 2020 года студент разместил в дворовом чате текстовое сообщение, «содержащее публичное оскорбление полковника милиции в неприличной форме, унижающее его честь и достоинство». Свою вину Алексей признал полностью и раскаялся, адвокат попросила освободить его от уголовной ответственности и привлечь к административной, прокурор запросил полтора года «домашней химии».



​​​​​​Иллюстративный снимок. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Алексея Мочалова судят по статье 369 УК «Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей». Санкции по ней предусматривают наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.

Государственное обвинение поддерживает Павел Попков, защитник — Людмила Денисова, заседание ведет судья Алена Бушева.

Обвиняемый — студент второго курса БГУИР Алексей Мочалов. Два месяца назад ему исполнилось 20 лет. Молодой человек учится на очном, работает на полставки программистом, ранее судим не был, к административной ответственности не привлекался. С 15 декабря он находится под подпиской о невыезде.

Потерпевший — начальник 3-го управления ГУБОПиК МВД, полковник милиции Михаил Бедункевич — на заседание не явился: предупредил суд, что участвует в оперативно-разыскных мероприятиях. Свидетели из числа сотрудников ГУБОП также не пришли на процесс. Поэтому во время заседания зачитали их письменные показания, которые они давали в ноябре 2020 года.





Алексея Мочалова обвиняют в том, что ночью 9 ноября 2020 года он написал в районном чате «Домбровка-5. Чат квартала» текстовое сообщение, «содержащее публичное оскорбление в неприличной форме». Тем самым он, «руководствуясь низменными побуждениями, выразившимся в желании представить Бедункевича в унизительном положении», унизил честь и достоинство представителя власти, причинил моральный вред, который выразился в нравственных страданиях потерпевшего, унизил его личные и профессиональные качества.

Сообщение, которое оставил в чате Алексей Мочалов и которое на суде зачитал прокурор, состоит из одного предложения. В нем — восемь слов, одно из которых — название улицы, где якобы живет Бедункевич, а также разговорное слово в значении «дрянной, ничтожный, презренный», как позже установит лингвистическая экспертиза.

На суде Алексей Мочалов рассказал, что действительно в ту ночь пользовался телеграмом, в названном чате состоял и озвученное сообщение публиковал. Он признает свое вину и полностью раскаивается в том, что совершил.

Как следует из материалов дела, сообщение было опубликовано в 2.05 ночи. Перед этим, говорит Алексей, в телеграм-канале «Мотолько помоги» он увидел пост, в котором содержались личные данные Михаила Бедункевича, а именно его место проживания — в микрорайоне Домбровка. Там же была опубликована информация, якобы полковник милиции руководит избиениями протестующих. Под воздействием эмоций студент оставил то самое сообщение в районном чате. Это было 9 ноября.

А 25 ноября примерно в 8 часов утра к нему домой пришли сотрудники ГУБОПиК МВД, провели обыск, изъяли компьютер, телефон, жесткий диск и увезли в Следственный комитет. Там же было записано видео, на котором Алексей рассказывает, как все было, признает свою вину и приносит извинения. В тот же день СК возбудил уголовное дело.

— До этого вы зачитывали сообщение. Да, именно это я и написал, — рассказал на суде Алексей. — Сотрудники, которые меня задерживали, говорили, что я мог подвергнуть опасности жизнь этого человека или его семьи. Но подобных целей я не имел.

— Почему вы так поступили? — спросила судья Бушева.

— В тот момент у меня были проблемы на учебе, напряженное эмоциональное состояние. Я переводился с одного факультета на другой. Прочел пост, разозлился и решил оскорбить.

— Что не так сделали родители в вашем воспитании, что вы оказались на скамье подсудимых? — продолжила задавать вопросы Алены Бушева.

— Родители сделали все правильно. Это исключительно мое неконтролирование себя.

— Вы какие-либо извинения приносили?

— Когда меня задержали, сотрудники сказали, что «это наш начальник, мы запишем видео, ты извинишься — и мы ему передадим». Тогда я в первый раз записал видел. Потом в самом Следственном комитете сказал, что готов принести как личные, так и публичные извинения сотруднику и его семье. Тогда мы тоже записали видео, 30 секунд вроде бы. Затем такой возможности не представлялось.



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Моральный вред, который нанесло текстовое сообщение в дворовом чате, Михаил Бедункевич оценил в 2 тысячи рублей, но попросил перечислить эти деньги на счет Белорусского детского хосписа. Алексей Молчанов возместил его в течение нескольких часов.

— 2000 белорусских рублей. Эти деньги вы сами заработали? — спросила судья.

— Да.

— Где?

— Я работал, плюс родители дали частично.

— Сколько заработали вы, а сколько дали родители?

— Конкретно из этой суммы две тысячи мне передали родители.

— То есть деньги, чтобы возместить ущерб, вам передали родители. Теперь скажите, какие выводы вы сделали?

— Во-первых, недопустимо как-либо оскорблять людей независимо от их статуса и положения. Во-вторых, нужно контролировать себя и свое эмоциональное состояние, не допускать подобных срывов. В-третьих, больше прислушиваться к тому, что говорят родители, чтобы не допускать моментов, когда кому-то другому приходиться мне что-либо объяснять.

В письменных пояснениях Михаила Бедункевича, которые зачитали в суде, сказано, что 10 ноября «во внеслужебное время» начальник управления ГУБОПиК просматривал различные телеграм-каналы и решил найти районный чат Домбровки.

— Просматривая различные сообщения, обнаружил сообщение, размещенное 9 ноября 2020 года в 2.05, которое привлекло внимание, потому что там было указано мое имя.

— Почему вы расценили данное сообщение как оскорбление в свой адрес? — спросил следователь.

— Я служу в органах внутренних дел уже более 20 лет, каждый день добросовестно выполняю свои служебные обязанности, предусмотренные законом об органах внутренних дел. Занимаю руководящую должность, имею государственные и ведомственные награды, ценю свою службу, высокое звание сотрудника органов внутренних дел. Никогда не совершал каких-либо противоправных действий, порочащих подразделение, в котором служу, или органы внутренних дел в целом. Когда я увидел данное сообщение, мне стало неприятно, был огорчен, испытывал переживания от того, что в публичном пространстве знакомые, родственники, друзья и люди, которые знают мою семью, прочитают данное сообщение, и у них может сложиться ложное представление о моей службе в подразделении. Я переживал, что данное сообщение прочитают моя жена и дети, будут волноваться за меня и за себя. Я испытывал переживания, что в результате данного сообщения может начаться травля моих детей в школе. Мне было обидно, что за мою ежедневную нелегкую службу по защите жизни и здоровья, чести и достоинства, прав и свобод, законных интересов граждан <…> кто-то может легкомысленно разместить вышеуказанное оскорбление.



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После того была перечислена сумма, в которую Бедункевич оценил свои нравственные страдания, у него не осталось претензий материального и морального характера к студенту Мочалову. Однако полковник милиции по-прежнему считает, что было совершено преступление.

Адвокат заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и о привлечении Алексея Мочалова к административной ответственности. Гособвинитель Павел Попков считает, что его следует отклонить, как это уже ранее сделала Генеральная прокуратора. Он запросил для 20-летнего студента БГУИР наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа (так называемая «домашняя химия»).

Суд продолжится 4 февраля.