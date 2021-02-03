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ВНС: Единство! Развитие! Независимость!

03.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Те, кто свои таланты, молодость и активность направляют в созидательное русло и готовы сами предлагать решения по развитию своей страны, сегодня собрались в столице. Участники открытого диалога обсудили  закрепление молодых специалистов, доступную медицину и строительство арендного жилья.  Своими  предложениями с руководством города делились молодые делегаты Всебелорусского народного собрания. Всего от Минского городского комитета БРСМ - более полусотни человек. Среди волнующих вопросов увеличение возрастного ценза для молодежи, создание комфортных условий для работы и отдыха в регионах, а также  популяризация национальных символов. Кстати, место встречи неслучайное: конструктивный диалог прошел в стенах Музея современной белорусской государственности.

Александр Бурда, замначальника управления РУП "Белтаможсервис": "Мне кажется, хорошая идея, если бы в наших средних учебных заведениях, высших учебных заведениях, на государственных предприятиях учебный или рабочий день начинался с государственного гимна. Тем самым мы будем популяризировать наши госсимволы, формировать к ним уважительное отношение. Второй вопрос - это сохранение культурных традиций и исторической памяти белорусского народа через благоустройство памятников, мемориалов, воинских захоронений. Безусловно, мы должны все принимать в этом активное участие. И когда мы будем помнить историю,  у нас будет будущее".

Марина Грицева, замдиректора ГП "Минскреклама": "Большинство ребят в трудовом коллективе говорят о том, что нужно увеличивать возраст работающей молодежи до 35 лет. И обосновывают прежде всего тем, что меняется эпоха. Если раньше семьи создавали раньше, то сегодня в первую очередь молодые ребята занимаются саморазвитием, самореализацией. И когда они уже вступают в осознанный возраст, чтобы создать молодую семью, теряются те льготы и гарантии, которые могли бы быть у них, если бы они это сделали до 31 года. Как минимум  на льготное кредитование для постройки жилья".

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома: "Мы не только слышим их, мы хотим донести мысль о том, что очень многое уже сделано в нашей стране. Построена очень хорошая база для развития как творческого потенциала, так и промышленного, бизнес-инициатив, которые в принципе молодежь и должна подхватить. Мы понимаем, что сегодня мы хотим услышать от молодежи  не только о решении проблем молодых людей, но и то,  как они видят развитие страны".

Все предложения взяты в разработку. Свои интересы молодое поколение озвучит и во время Всебелорусского народного собрания.

 
 
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Те, кто свои таланты, молодость и активность направляют в созидательное русло и готовы сами предлагать решения по развитию своей страны, сегодня собрались в...
 
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