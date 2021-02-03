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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВНС: Единство! Развитие! Независимость! Те, кто свои таланты, молодость и активность направляют в созидательное русло и готовы сами предлагать решения по развитию своей страны, сегодня собрались в...

Те, кто свои таланты, молодость и активность направляют в созидательное русло и готовы сами предлагать решения по развитию своей страны, сегодня собрались в столице. Участники открытого диалога обсудили закрепление молодых специалистов, доступную медицину и строительство арендного жилья.Всебелорусского народного собрания.Среди волнующих вопросов увеличение возрастного ценза для молодежи, создание комфортных условий для работы и отдыха в регионах, а также популяризация национальных символов. Кстати, место встречи неслучайное:Все предложения взяты в разработку. Свои интересы молодое поколение озвучит и во время Всебелорусского народного собрания.