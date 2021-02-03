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Цены на медпрепараты в Беларуси

03.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более половины наименований лекарств в государственной сети аптек с начала февраля не подорожали. Это нам сообщили на предприятии "Белфармация". Стоимость  не выросла, несмотря на новые подходы в налогообложении. Напомним, с этого года выросла ставка НДС на ввоз лекарств и медизделий до 10 %. Минздрав и МАРТ рекомендовали производителям и аптекам не перекладывать  налоговое бремя на покупателя, снизив торговые надбавки. В "Белфармации" сообщили, что самые востребованные препараты стоимостью до 20 рублей остались в прежнем диапазоне цен.        

Юрий Спижарный, начальник отдела цен РУП "Белфармация: "Для сдерживания роста цен, для предотвращения их необоснованного повышения на предприятии "Белфармация" и предприятиях системы "Фармация" применяют снижение торговых надбавок. Мы получаем лекарственные средства от отечественного производителя или из-за рубежа и применяем надбавки не в максимальных размерах, а в значительно сниженных. Таким образом не допускается резкий рост цен".

Список безрецептурных лекарств расширен

Напомним, чтобы предотвратить скопление людей в поликлиниках и снизить нагрузку на врачей, также временно расширен перечень безрецептурных лекарств. После улучшения эпидситуации рецепт на покупку этих медикаментов снова понадобится. 

 
 
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Более половины наименований лекарств в государственной сети аптек с начала февраля не подорожали. Это нам сообщили на предприятии "Белфармация". Стоимость  не...
 
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