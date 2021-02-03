Источник материала: БT

Список безрецептурных лекарств расширен

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены на медпрепараты в Беларуси Более половины наименований лекарств в государственной сети аптек с начала февраля не подорожали. Это нам сообщили на предприятии "Белфармация". Стоимость не...

Более половины наименований лекарств в государственной сети аптек с начала февраля не подорожали. Это нам сообщили на предприятии "Белфармация". Стоимость не выросла, несмотря на новые подходы в налогообложении. Напомним, с этого года выросла ставка НДС на ввоз лекарств и медизделий до 10 %., снизив торговые надбавки. В "Белфармации" сообщили, что самые востребованные препараты стоимостью до 20 рублей остались в прежнем диапазоне цен.Напомним, чтобы предотвратить скопление людей в поликлиниках и снизить нагрузку на врачей, также временно расширен перечень безрецептурных лекарств. После улучшения эпидситуации рецепт на покупку этих медикаментов снова понадобится.