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Выездное заседание президиума Совета Республики

03.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Совете Республики продолжают совершенствовать работу с обращениями граждан. Время требует изменений. Наряду с прямыми телефонными линиями все популярнее становятся диалоговые площадки. Обратная связь налажена и через социальные сети. Сенаторы и депутаты открыты для общения. И это главное в работе с населением. А еще  никакого формализма. От их действий зависят наши благосостояние и комфорт. Качество работы с населением обсудили сегодня в Минске. В администрации Московского района прошло выездное заседание президиума Совета Республики. К разговору присоединились и депутаты горсовета. Это тот территориальный орган, который имеет право отстаивать интересы конкретного человека, семьи или двора.  Они выезжают на места и решают проблемы.Если того требует ситуация, даже инициируют изменения в законе. 

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Эта работа актуальна была, есть и будет. Когда-то абсолютно правильно был принят закон об обращениях граждан. На 2021 год у нас этот закон в работе. Поэтому неспроста выбрана такая тематика этого заседания. Это очень важно, это дает оценку и местных органов власти, руководителей предприятий, организаций, но для нас сегодня важна работа депутатского корпуса всех уровней по обращениям граждан и юридических лиц". 

Каждое четвертое обращение граждан в Совет Республики - из Минска 

В прошлом году сенаторы рассмотрели почти 4 тысячи письменных обращений. Каждое четвертое – из столицы. Минчан волнуют вопросы благоустройства территорий, работа жилищно-коммунальных служб, очереди в детских садах, оказание помощи инвалидам, а также качество воды и жилье. Отдельно остановились на ситуации с незавершенным строительством жилого комплекса "Грушевский посад". У местных органов уже есть план действий, они озвучили свои инициативы. 

Работа службы "Одно окно" 

Кроме того, участники встречи ознакомились с работой службы "одно окно". В этом году ей исполняется 15 лет.  

 
Теги: Минск
 
 
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В Совете Республики продолжают совершенствовать работу с обращениями граждан. Время требует изменений. Наряду с прямыми телефонными линиями все популярнее...
 
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