Источник материала: БT

Каждое четвертое обращение граждан в Совет Республики - из Минска

Работа службы "Одно окно"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выездное заседание президиума Совета Республики В Совете Республики продолжают совершенствовать работу с обращениями граждан. Время требует изменений. Наряду с прямыми телефонными линиями все популярнее...

В Совете Республики продолжают совершенствовать работу с обращениями граждан. Время требует изменений. Наряду с прямыми телефонными линиями все популярнее становятся диалоговые площадки. Обратная связь налажена и через социальные сети. Сенаторы и депутаты открыты для общения. И это главное в работе с населением. А еще никакого формализма. От их действий зависят наши благосостояние и комфорт. Качество работы с населением обсудили сегодня в Минске. В администрации Московского района прошло выездное заседание президиума Совета Республики. К разговору присоединились и депутаты горсовета. Это тот территориальный орган, который имеет право отстаивать интересы конкретного человека, семьи или двора.Если того требует ситуация, даже инициируют изменения в законе.В прошлом году сенаторы рассмотрели почти 4 тысячи письменных обращений. Каждое четвертое – из столицы. Минчан волнуют вопросы благоустройства территорий, работа жилищно-коммунальных служб, очереди в детских садах, оказание помощи инвалидам, а также качество воды и жилье. Отдельно остановились на ситуации с незавершенным строительством жилого комплекса "Грушевский посад". У местных органов уже есть план действий, они озвучили свои инициативы.Кроме того, участники встречи ознакомились с работой службы "одно окно". В этом году ей исполняется 15 лет.