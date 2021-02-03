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Выездное заседание президиума Совета Республики
03.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Совете Республики продолжают совершенствовать работу с обращениями граждан. Время требует изменений. Наряду с прямыми телефонными линиями все популярнее становятся диалоговые площадки. Обратная связь налажена и через социальные сети. Сенаторы и депутаты открыты для общения. И это главное в работе с населением. А еще никакого формализма. От их действий зависят наши благосостояние и комфорт. Качество работы с населением обсудили сегодня в Минске. В администрации Московского района прошло выездное заседание президиума Совета Республики. К разговору присоединились и депутаты горсовета. Это тот территориальный орган, который имеет право отстаивать интересы конкретного человека, семьи или двора.
Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Эта работа актуальна была, есть и будет. Когда-то абсолютно правильно был принят закон об обращениях граждан. На 2021 год у нас этот закон в работе. Поэтому неспроста выбрана такая тематика этого заседания. Это очень важно, это дает оценку и местных органов власти, руководителей предприятий, организаций, но для нас сегодня важна работа депутатского корпуса всех уровней по обращениям граждан и юридических лиц".
Каждое четвертое обращение граждан в Совет Республики - из МинскаВ прошлом году сенаторы рассмотрели почти 4 тысячи письменных обращений. Каждое четвертое – из столицы. Минчан волнуют вопросы благоустройства территорий, работа жилищно-коммунальных служб, очереди в детских садах, оказание помощи инвалидам, а также качество воды и жилье. Отдельно остановились на ситуации с незавершенным строительством жилого комплекса "Грушевский посад". У местных органов уже есть план действий, они озвучили свои инициативы.
Работа службы "Одно окно"Кроме того, участники встречи ознакомились с работой службы "одно окно". В этом году ей исполняется 15 лет.
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В Совете Республики продолжают совершенствовать работу с обращениями граждан. Время требует изменений. Наряду с прямыми телефонными линиями все популярнее...
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