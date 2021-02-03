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Тех, кого нельзя обмануть, пробуют купить
03.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГлавная цель псевдореволюционной пропаганды - не только дестабилизировать обстановку, но и погромче визжать о фальсификациях. Без доказательств. Главное, чтобы на улицы вышло побольше людей. А кто не верит, тот враг и приспешник режима. Вот и вся логика. Тех, кого нельзя обмануть, пробуют купить.
Время нашей рубрики "Светлые" лица протеста. Слово "светлые", само собой, берем в кавычки.
В основе любого обмана лежит информация. Как меньшинству обмануть большинство? Создать нужную картинку. Заполнить медиаполе нужной информацией. Вот пример. Сравнительно небольшой митинг в Бресте. Несколько десятков человек. Картинка снимается и на десятки мобильников.
Все это выкладывается в интернет так, чтобы новостная лента была буквально забита фотографами протеста. Несколько небольших митингов способны создать иллюзию, что протестующих много, что это главные новости. У человека, постоянно натыкающегося на такие фото, создается такое впечатление. Он и не думает, из кого собиралась эта толпа. А публика самая разношерстная.
Неудавшийся протестующий из Бреста, который полсотни раз привлекался за правонарушения, выпил слишком много. Его бросили на лавочке.
Неоднократно судимый за пьянку безработный житель Дрогичина тоже вышел на протест. Не по зову совести, а потому что заинтересовали.
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Главная цель псевдореволюционной пропаганды - не только дестабилизировать обстановку, но и погромче визжать о фальсификациях. Без доказательств. Главное, чтобы...
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