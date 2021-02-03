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У аграриев есть все, чтобы угодить датской красной бурёнке

Роботизированная ферма "Чурилово"

Безвозмездное получение участка земли для застройки

Создать 800 новых предприятий

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сильные регионы, эффективное сельское хозяйство и продвижение усадебного образа жизни Ближайшие пять лет в Беларуси пройдут под знаком укрепления экономического потенциала. Особое внимание этой теме и в Программе социально-экономического развития,...

Ближайшие пять лет в Беларуси пройдут под знаком укрепления экономического потенциала. Особое внимание этой теме и в, которую предстоит обсудить делегатам Всебелорусского народного собрания уже на следующей неделе. Главная цель - обеспечение социальной стабильности и развитие экономического блока.Так, для этого планируют эффективное развитие основных отраслей экономики. Это промышленный комплекс, энергетическая самостоятельность страны, а также лесное и сельское хозяйство.Что касается непосредственно сельского хозяйства, здесь акценты на повышение конкурентоспособности и эффективности использования сырьевых зон. Получат развитие и перспективные направления сельхозпроизводства, а также их техническое переоснащение.По мнению специалистов, к 2025 году такие меры обеспечат рост объема экспорта продовольственных товаров и сельхозсырья до 7 миллиардов долларов.Что касается приоритета социально-экономической программы - развития сильных регионов, то здесь, опираясь на общие направления, каждый вырабатывает собственную стратегию действий.Так, например, в Витебской области внимание прежде всего развитию сельских территорий и сельхозпроизводства, а также повышению престижа работы в АПК.продолжит.Новый комплекс, роботизированная доильная установка, сбалансированные корма - у аграриев есть все, чтобы угодить датской красной. Буренки новой для белорусского животноводства породы недавно прибыли в Оршанский район. В пути они провели четыре дня, затем выдержали карантин. Работники комплекса говорят: животные уже адаптировались и чувствуют себя как дома.Красная датская порода коров не дань моде, а научно и экономически обоснованный инвестпроект. Его реализует Национальная академия наук Беларуси в собственном экспериментальном хозяйстве. Потенциал этих буренок - до 12 тысяч килограммов молока от коровы в год, причем молока с более высоким процентом жира и белка.Конечно, такая продуктивность позволит поднять экономику хозяйства, но важнее другая задача: ферма должна стать племенной.Эффективное сельское хозяйство и повышение его конкурентоспособности – один из приоритетов на ближайшие пять лет. На севере страны в этом году запустят инновационную роботизированную ферму "Чурилово" в Оршанском районе, с применением передовых израильских технологий возводят два крупнейших в стране свиноводческие репродуктора.В помощь агрообъединениям фермеры. Они осваивают такие пустующие ниши, как производство экопродуктов и овцеводство.Сейчас на овцеферме 330 голов. В перспективе 3 тысячи. Общим делом занята вся семья, работу получили еще 12 жителей района. Фермеры вовлекают в оборот пустующие земли, а значит наводят на них порядок. Есть у аграрного бизнеса еще одна - социальная - функция: продвижение усадебного образа жизни. Тенденцию поддерживают местные власти.Для тех, кто решится переехать в деревню, проект Программы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет предусматривает возможность безвозмездного получения участка земли для застройки. Селу нужны молодые кадры. А кадрам – работа и достойная заработная плата. Решить сразу несколько задач призван инвестпроект, задуманный на Толочинском консервном заводе. Готовится к запуску цех быстрого замораживания картофеля.Причем работать заводчане намерены с сортами белорусской селекции. Сейчас идет их апробация. Так Беларусь получит абсолютно новее производство, продукцию которого готовы покупать не только на внутреннем рынке. В ближайшие пять лет (и это прописано в проекте Программы социально-экономического развития страны) в нашей стране должны быть созданы 800 новых предприятий. Цели амбициозные, но выполнимые. Поддержку государства найдут инновационные идеи.