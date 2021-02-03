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Наши делегаты. Николай Полын
03.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС чем приедут делегаты на Всебелорусское народное собрание в столицу уже на следующей неделе? Какие вопросы прозвучат и какие решения предложат? Прямо сейчас услышим от делегата Николая Полына, лесничего Лельчицкого лесхоза (видео).
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По словам делегата от Минска Наталии Бушной, директора первой столичной гимназии, в ближайшей пятилетке важно не только сохранить доступность образования, но и сделать его еще более качественным.
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С чем приедут делегаты на Всебелорусское народное собрание в столицу уже на следующей неделе? Какие вопросы прозвучат и какие решения предложат? Прямо сейчас...
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