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Внимание, оранжевый уровень: ночью ожидаются сильные туманы
04.02.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оранжевый уровень опасности объявлен на ближайшую ночь. Об этом предупреждает Белгидромет.
Наблюдающиеся по республике туманы, в период с 22 часов 20 минут 3 февраля до 4 часов 4 февраля, распространятся на южную половину республики и сохранятся в утренние часы. Синоптики предупреждают, что видимость в тумане будет составлять 100−500 м.
Туманы прогнозируют и по Минской области — будьте внимательны и осторожны, особенно если вы за рулем.
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Об этом предупреждает Белгидромет.
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