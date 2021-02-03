Внимание, оранжевый уровень: ночью ожидаются сильные туманы

Источник материала: Tut.by

Оранжевый уровень опасности объявлен на ближайшую ночь. Об этом предупреждает Белгидромет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наблюдающиеся по республике туманы, в период с 22 часов 20 минут 3 февраля до 4 часов 4 февраля, распространятся на южную половину республики и сохранятся в утренние часы. Синоптики предупреждают, что видимость в тумане будет составлять 100−500 м.

Туманы прогнозируют и по Минской области — будьте внимательны и осторожны, особенно если вы за рулем.