Двое сотрудников Symbal.by получили по 20 суток административного ареста

Источник материала: Tut.by

По двадцать суток административного ареста получили сотрудники Symbal.by Никита Бровко и Ксения Миклашевская. Об этом в Facebook сообщил директор магазина Павел Белоус.



Фото: facebook.com/belavus

— Закончился суд над Никитой Бровкой и Ксенией Миклашевской. Три протокола по статьям 17.1, 23.4, 23.34. Главное, за что судили: проводили пикет путем размещения продукции с символикой на прилавке магазина, — написал Павел.

Адвокат осужденных уточнил, что молодые люди получили сутки по статьям о мелком хулиганстве и неподчинение требованию должностного лица.

Протоколы по статье о пикетировании составлены на всех четверых, но их еще не рассматривали, отметил адвокат.

В четверг должны пройти суды над еще двумя сотрудниками — Ольгой Игнатович и Анастасией Трофимчик.

Напомним, 30 января в офис на Машерова, где раньше размещался магазин компании, пришли сотрудники ОБЭП . Силовики вынесли все товары и технику.

— Мы посетили помещение в понедельник. У нас два бухгалтерских шкафа — оттуда забрали всю документацию, печати компании, три системных блока от компьютеров, 90% продукции: и связанное с «Погоней» и бело-красно-белым флагом, и не связанное — вещи с орнаментом, настольные игры. Товар конфискован примерно на 20 тысяч рублей, — рассказывал Павел Белоус.

Также задержали четырех сотрудников Symbal.by. Молодых людей отправили на Окрестина.

1 и 2 февраля суд Советского района, где рассматривали их дела, вернул их в РУВД на «доработку».