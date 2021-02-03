Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 февраля. Сообщение о минировании пяти учреждений образования в Первомайском районе Минска оказалось ложным, поиск лже-минера продолжается, сообщило ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании гимназий № 2, 11, 38, гимназии-колледжа искусств имени И.О.Ахремчика и школы № 203. На места выбывали сотрудники милиции, проводилась эвакуация, работали саперно-пиротехнические группы.

30 января неизвестный сообщил о минировании в столице метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета Минск — Стокгольм и торговых центров "Дана Молл" и "Галилео". Сообщение оказалось ложным.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сообщение о минировании пяти учреждений образования в Первомайском районе Минска оказалось ложным Минск, 3 февраля. Сообщение о минировании пяти учреждений образования в Первомайском районе Минска оказалось ложным, поиск лже-минера продолжается, сообщило...

БелаПАН.