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Сообщение о минировании пяти учреждений образования в Первомайском районе Минска оказалось ложным

04.02.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 февраля. Сообщение о минировании пяти учреждений образования в Первомайском районе Минска оказалось ложным, поиск лже-минера продолжается, сообщило ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании гимназий № 2, 11, 38, гимназии-колледжа искусств имени И.О.Ахремчика и школы № 203. На места выбывали сотрудники милиции, проводилась эвакуация, работали саперно-пиротехнические группы.

30 января неизвестный сообщил о минировании в столице метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета Минск — Стокгольм и торговых центров "Дана Молл" и "Галилео". Сообщение оказалось ложным.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Сообщение о минировании пяти учреждений образования в Первомайском районе Минска оказалось ложным, поиск лже-минера продолжается, сообщило...
 
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