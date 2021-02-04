Вышел вперед и поднял руки показать, что люди безоружны: парень получил три года «химии» за акцию 1 ноября

Источник материала: Tut.by

Минчанин Иван Зубко получил три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за участие в протестной акции, которая проходила 1 ноября прошлого года. 25-летнего повара признали виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 КУ РБ), сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна». Рассматривал дело судья Заводского районного суда Дмитрий Остапенко.



Фото: spring96.org

Согласно материалам дела, Иван Зубко 1 ноября принял участие в марше, находился в первых рядах на проезжей части на проспекте Независимости, выкрикивал лозунги, на требование милиции не реагировал, встал в сцепку. Молодого человека также обвинили в том, что он нанес ущерб «Минсктрансу» в размере более 10 тысяч рублей.

Парень свою вину не признал, заявив, что вышел на марш — высказать свой мирный протест против происходящего в стране, в том числе против жестокости силовиков.

По словам Ивана, когда люди шли по проспекту дорогу им перегородили вооруженные силовики. Парень сказал, что вышел вперед и поднял вверх руки, чтобы показать, что люди безоружны.

— Между нами было расстояние в 10−15 метров, а эти спецсредства с такого расстояния — смертельны. Я не мог оставаться в стороне. Рядом были разные люди, в том числе женщины, — пояснял он свой поступок в суде.

Зубко задержали, тогда он получил 15 суток административного ареста, 16 ноября парень вышел на свободу и практически сразу был вновь задержан уже по уголовному делу. Все это время до суда он находился под стражей. Кроме того, ему было отказано в возбуждении уголовного дела на действия силовиков, которые брутально задерживали его 1 ноября.

Защита Зубко обращала внимание судьи , что видео, которое демонстрировалось во время судебного заседания, подтверждает, что силовики были вооружены. Кроме того, проспект перекрыли не демонстранты, а спецтранспорт и силовики и к тому времени, когда люди вышли на проезжую часть, общественный транспорт уже не ходил.

Судья Дмитрий Остапенко посчитал вину Зубко доказанной и приговорил его к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Именно такой срок запрашивал и прокурор.



Фото: spring96.org

В этот срок засчитывается все то время, которое Иван Зубко провел за решеткой до суда: с расчетом один день под арестом равен двум дням «химии».

После оглашения приговора Ивана Зубко освободили в зале суда под подписку о невыезде.

Ранее два года домашней химии получила девушка Ивана Зубко — Рената Смирнова. Она сама попросилась в автозак, после того как задержали ее парня. Правозащитники признали Ренату Смирнову политзаключенной.

Правозащитники напоминают, что по событиям 1 ноября на участников марша было заведено 231 уголовное дело.