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30-летнему минчанину, задержанному с двумя самодельными «коктейлями Молотова», дали пять лет колонии

04.02.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района вынес приговор 30-летнему минчанину, которого задержали в сентябре прошлого года с двумя самодельными «коктейлями Молотова». Ему дали пять лет колонии усиленного режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: МВД

В приговоре суда указано, что вечером 27 сентября прошлого года он сделал в хозяйственной постройке «с использованием мобильных устройств, а также подручных средств» два «коктейля Молотова». Их он спрятал в подъезде дома на улице Казинца в Минске.

Отмечается, что он сделал их «с целью участия в массовых беспорядках, которые должны были сопровождаться насилием над личностью, поджогами, погромами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти».

«Однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, ввиду пресечения преступной деятельности сотрудниками органов внутренних дел, которыми осуществлено его задержание», — говорится в приговоре суда.

Мужчину признали виновным в приготовлении к участию в массовых беспорядках ( ст. 13 ч. 2 ст. 293), и в незаконном изготовлении, хранении и ношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ч. 1 ст. 295−3) УК Беларуси.

По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим его приговорили к 5 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что накануне очередного воскресного протестного марша сотрудники ГУБОПиК получили информацию о 30-летнем минчанине, который намерен блокировать дорожное движение после марша, забросав транспорт коктейлями Молотова. Вечером в воскресенье, 27 сентября, мужчину задержали по пути к местам скопления людей.

В рюкзаке у него нашли две стеклянные бутылки с горючей смесью и тряпичными фитилями, а в хозпостройке по месту жительства — более двух литров жидкостей для приготовления «снарядов».

 
Теги: Минск
 
 
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