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Суд отказал в восстановлении на работе уволенной с «Нафтана» активистке Ольге Бритиковой

04.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Новополоцка отказал бывшему начальнику отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Ольге Бритиковой в восстановлении на работе и удовлетворении иска об отмене дисциплинарного взыскания в виде выговора. Она будет обжаловать это решение, сообщает портал Gorod214.by.


Фото: «Вестник «Нафтана»

2 февраля суд Новополоцка огласил решение по иску новополочанки Ольги Бритиковой к «Нафтану». Бывший начальник отдела реализации нефтепродуктов оспаривала свое увольнение, но суд отказал ей в восстановлении на работе и не отменил вынесенный ей выговор.

Напомним, 3 декабря прошлого года Бритикову уволили с должности начальника отдела реализации нефтепродуктов. Перед этим ее лишили доступа к государственной тайне.

А в сентябре Ольга рассказывала, что впервые за 16 лет работы получила дисциплинарное взыскание в виде выговора и лишения премии за прогул 20 августа, когда она вместе с коллегой подсчитывала подписи работников за забастовку.

Ольга Бритикова оспаривала увольнение с «Нафтана» в суде, так как считает, что оно связано с ее активной гражданской позицией после президентских выборов. Именно она 17 августа на встрече работников «Нафтана» с тогдашним главой Комитета госконтроля Иваном Тертелем озвучила требования заводчан к республиканским и местным властям, а также руководству предприятия.

Недавно Ольга Бритикова возглавила «первичку» Белорусского независимого профсоюза на «Нафтане».

 
 
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Суд Новополоцка отказал бывшему начальнику отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Ольге Бритиковой в восстановлении на работе и удовлетворении иска...
 
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