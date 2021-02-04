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Суд отказал в восстановлении на работе уволенной с «Нафтана» активистке Ольге Бритиковой
04.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Новополоцка отказал бывшему начальнику отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Ольге Бритиковой в восстановлении на работе и удовлетворении иска об отмене дисциплинарного взыскания в виде выговора. Она будет обжаловать это решение,
2 февраля суд Новополоцка огласил решение по иску новополочанки Ольги Бритиковой к «Нафтану». Бывший начальник отдела реализации нефтепродуктов оспаривала свое увольнение, но суд отказал ей в восстановлении на работе и не отменил вынесенный ей выговор.
Напомним, 3 декабря прошлого года Бритикову
А в сентябре Ольга
Ольга Бритикова оспаривала увольнение с «Нафтана» в суде, так как считает, что оно связано с ее
Недавно Ольга Бритикова
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Суд Новополоцка отказал бывшему начальнику отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Ольге Бритиковой в восстановлении на работе и удовлетворении иска...
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