Старые фото Витебска из альбомов горожан. Летний деревянный кинотеатр и дом, где жил сказочник

Источник материала: Tut.by

Витебский историк и краевед Сергей Мартинович внес поправки в факты в одном из выпусков рубрики «Старые фото Витебска из альбомов горожан», в котором мы опубликовали два снимка.





— На фото вверху — район нынешних пятиэтажек №№ 42, 44, 46 на проспекте Фрунзе. Здание, обведенное в кружок, — это летний деревянный кинотеатр «1 Мая», который работал в Витебске с 1958 по 1977 годы, — поясняет Сергей Мартинович. — Он находился во дворе дома № 46. На заднем плане фотографии, где виден подъемный кран, — территория больницы и клинического городка на пересечении с улицей Терешковой. С левой стороны, где водонапорная башня, — район улицы Берестеня и 3-этажного красного длинного дома № 84, который снесли в 2014 году.

А на этом фото — не перекресток проспекта Фрунзе и Смоленской, как сообщалось в первой заметке, а улица Чапаева.





— Это район двухэтажных кирпичных бараков с 1-комнатными квартирами без удобств на улице Чапаева, которые снесли несколько лет назад. Их возвели в 1953—1954 годах, там же еще были две красные двухэтажки постройки 1936 года. А в 3-этажном доме жил писатель-сказочник Григорий Шакулов, — говорит Сергей Мартинович.

По словам историка, две первых двухэтажки справа сохранились до настоящего времени, но в неузнаваемом виде:

— Их надстроили еще двумя этажами, а посредине встроили еще один дом. Но, если присмотреться, можно понять, что это именно те дома. В Витебске из таких 2-этажек в первозданном виде сохранилась только одна — на Пороховой улице.

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