Планы есть, единства нет. В Беларуси появится новый государственный праздник - День народного единства

Источник материала: Tut.by

Новый государственный праздник, автомотовелопробег, закон о недопущении героизации нацизма, конкурсы и специальный телеграм-канал — такие мероприятия запланированы правительством Беларуси на 2021 год, Год народного единства. Республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства опубликован на Национальном правовом-интернет портале.



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Всего запланировано 106 мероприятий, в том числе реализация решений VI Всебелорусского народного собрания, мероприятия ко дню Конституции, Первомаю, Дню Победы, Дню герба и флага, Дню независимости и Дню Октябрьской революции. Планируется автомотовелопробег, посвященный Году народного единства. Кроме того планом предусмотрено проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и организация военно-патриотических лагерей для молодежи.

Запланирована разработка проекта закона , направленного на противодействие

реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников. Работа над ним должна быть завершена в марте.

Предлагается установить новый государственный праздник — День народного единства. Его точная дата пока не определена, но в планах указано, что проработать вопрос власти должны до 1 марта.

Зато известна дата, когда предпринимателям, бизнессоюзам и коммерческим организациям предлагают провести трудовую акцию — 28 мая, в день 30-летия принятия закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь». Ответственность за ее проведение возложили на Минэкономики, облисполкомы и Мингорисполком, а также бизнес-союзы и ассоциации. Кроме того в течение этого года будут работать «Открытые приемные» для бизнеса по обсуждению актуальных и проблемных вопросов развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также точно определена дата, когда состоится всебелорусская молитва «За Беларусь!» — 2 июля, накануне Дня независимости.

Году народного единства будет посвящен республиканский апрельский субботник. В населенных пунктах появятся арт-пространства «В единстве — сила». Будут заложены аллеи, парки, скверы «Народное единство».

Чтобы активнее знакомить молодежь с достижениями белорусских властей, будет создан специальный телеграм-канал и информресурс «Народное согласие» — они должны будут появиться уже в феврале.

Власти также планируют проводить диалоговые площадки, лектории, круглые столы и открытые диалоги. Будут созданы советы старейшин при местных исполкомах.

Планы есть, единства нет

Напомним, Александр Лукашенко объявил 2021 год Годом народного единства. Соответствующий указ был принят с целью консолидации общества, сплочения народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

В своем новогоднем обращении Александр Лукашенко, выступая с предложением о проведении Года народного единства, сказал:

— Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства.

Напомним, со дня выборов 9 августа прошлого года, в Беларуси проходят акции протеста из-за несогласия с их итогами. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко победил на них с результатом 80,1% голосов.

В первые дни протесты были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. В последнее время акции проходят в новом формате, чаще во дворах районов, они не столь многочисленны, как ранее: участников задерживают и дают крупные штрафы, а чаще отправляют на «сутки».