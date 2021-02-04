Могилевчанина осудили за оскорбление сотрудника ГАИ в соцсети и вынесли приговор

Источник материала: Tut.by

В Могилеве суд посчитал комментарий в соцсети публичным оскорблением сотрудника ГАИ и приговорил его автора к 2 годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Судья постановила также, что обвиняемый должен выплатить милиционеру 1000 рублей морального вреда, пишет naviny.online.



Фото: Алесь Асипцов, naviny. online

31-летний могилевчанин Игорь Митенков резко прокомментировал в социальной сети пост с личными данными сотрудника ГАИ Александра Киркалова. Он оставил комментарий к посту, опубликованному 3 сентября 2020 года «ВКонтакте» в группе «Народный патруль Могилева».

Высказывание мужчины в областной милиции посчитали оскорбительным, и Киркалов потребовал привлечь «неустановленных лиц к уголовной ответственности».

Силовики установили автора комментария, и суд решил, что Игорь Митенков виновен в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей. В заключении судебно-лингвистической экспертизы отмечалось, что выражение Митенкова содержало «лингвистические признаки оскорбительности», а одно из слов в нем было «неприличным по содержанию, но не по форме». Из объяснения проводившего экспертизу специалиста следовало, что «лингвистические признаки оскорбительности» не тождественны «оскорблению».

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В своем последнем слове он извинился перед Киркаловым. О мотивах своего поступка ничего не сказал, но отметил, что это была ошибка.

На одном из судебных слушаний супруга Митенкова, дававшая показания как свидетель, пересказала слова мужа: «Был на эмоциях от обстановки, которая творилась в стране, когда штрафовали многих людей, которые просто сигналили и выходили на улицу».

Обвиняемый просил суд не ограничивать его свободу, поскольку у него малолетний ребенок. Он также просил уменьшить размер компенсации морального вреда до 500 рублей.

Гособвинение потребовало осудить обвиняемого на два года «химии». Сам пострадавший — сотрудник ГАИ Александр Киркалов — счел такое наказание суровым и просил суд приговорить своего обидчика к году ограничения свободы.

В итоге судья Татьяна Костюк приговорил Митенкова к 2 годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа и постановила выплатить Киркалову 1000 рублей морального вреда. Киркалов сказал, что собирается передать деньги центру онкологии.

В Могилеве это уже третий обвинительный приговор за публичное оскорбление представителя в связи с исполнением им служебных обязанностей. Одного из лидеров местных протестов правозащитника Валадара Цурпанова приговорили к трем годам «химии» за оскорбление двух судей. Активиста Станислава Павлинковича отправили в учреждение открытого типа на два года.