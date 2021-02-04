Новый государственный праздник может появиться в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Год народного единства пройдет в Беларуси, соответствующий план мероприятий утвердил Совмин. Постановление правительства республики от 2 февраля №64 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В список включено 106 пунктов, в частности: реализация решений VI Всебелорусского народного собрания, проведение мероприятий, связанных со знаковыми событиям в истории страны и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение (День Конституции, День единения народов Беларуси и России, День победы, День Независимости и другие). Также будет предусмотрено проведение автомотовелопробега.

Кроме того, планируется установить новый государственный праздник – День народного единства. Проработать данный вопрос должны Министерство информации совместно с НАН Беларуси до 1 марта.

Помимо этого, будет подготовлен проект закона, направленного на противодействие реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников.

В планах еще также проведение разнообразных акций и форумов, круглых столов, встреч и волонтерских инициатив. В них будут задействованы зарегистрированные общественный организации и политические партии, активно должна привлекаться молодежь. При местных исполнительных и распорядительных органах создадут советы старейшин.

Прописано также создание информресурса "Народное согласие" и Telegram-канала, посвященного Году народного единства, намечено проведение социологических исследований "Народное единство как фактор укрепления белорусского государства".

Также в плане - взаимодействие с представителями белорусских диаспор и религиозных конфессий. В частности, накануне Дня независимости - 2 июля - состоится всебелорусская молитва "За Беларусь!".

Не забыт и бизнес - для него организуют "открытые приемные", где будут обсуждаться вопросы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка стартап-движения.

Напомним, что указ, по которому наступивший 2021 год объявлен Годом народного единства, был подписан президентом Александром Лукашенко в начале января. Как уточнили в пресс-службе главы государства, "данное решение принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны".

Читайте также:

Бышок: Год народного единства должен стать годом обещанных реформ

Что такое незарегистрированная символика и кто может зарегистрировать флаг ?

? В новом КоАП введена ответственность за использование запрещенной символики