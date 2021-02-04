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Новый государственный праздник может появиться в Беларуси
04.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Год народного единства пройдет в Беларуси, соответствующий план мероприятий утвердил Совмин. Постановление правительства республики от 2 февраля №64 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
© Photo : пресс-служба президента
В список включено 106 пунктов, в частности: реализация решений VI Всебелорусского народного собрания, проведение мероприятий, связанных со знаковыми событиям в истории страны и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение (День Конституции, День единения народов Беларуси и России, День победы, День Независимости и другие). Также будет предусмотрено проведение автомотовелопробега.
Кроме того, планируется установить новый государственный праздник – День народного единства. Проработать данный вопрос должны Министерство информации совместно с НАН Беларуси до 1 марта.
Помимо этого, будет подготовлен проект закона, направленного на противодействие реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников.
В планах еще также проведение разнообразных акций и форумов, круглых столов, встреч и волонтерских инициатив. В них будут задействованы зарегистрированные общественный организации и политические партии, активно должна привлекаться молодежь. При местных исполнительных и распорядительных органах создадут советы старейшин.
© Sputnik / Егор Еремов
Прописано также создание информресурса "Народное согласие" и Telegram-канала, посвященного Году народного единства, намечено проведение социологических исследований "Народное единство как фактор укрепления белорусского государства".
Также в плане - взаимодействие с представителями белорусских диаспор и религиозных конфессий. В частности, накануне Дня независимости - 2 июля - состоится всебелорусская молитва "За Беларусь!".
Напомним, что указ, по которому наступивший 2021 год объявлен Годом народного единства, был
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В список мероприятий Дня народного единства входит более 100 позиций, среди них – автомотовелопробег и создание Telegram-канала.
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