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На четверг объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного и мокрого снега
04.02.2021 09:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На четверг, 4 февраля, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
В дневные часы 4 февраля в центральных и восточных районах страны ожидается сильный снег, мокрый снег.
В Минске и Минской области днем в четверг также ожидается сильный и мокрый снег.
В ГАИ рекомендуют водителям учитывать сложные погодные условия.
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В ГАИ рекомендуют водителям учитывать сложные погодные условия, в МЧС также предоставили рекомендации населению.
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