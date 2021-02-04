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На четверг объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного и мокрого снега

04.02.2021 09:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На четверг, 4 февраля, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В дневные часы 4 февраля в центральных и восточных районах страны ожидается сильный снег, мокрый снег.

В Минске и Минской области днем в четверг также ожидается сильный и мокрый снег.

В ГАИ рекомендуют водителям учитывать сложные погодные условия.

Рекомендации МЧС при мокром снеге:

  • воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев;
  • остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ рекомендуют водителям учитывать сложные погодные условия, в МЧС также предоставили рекомендации населению.
 
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