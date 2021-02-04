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В Беларуси желтый уровень опасности: ожидается сильный снег и гололедица

04.02.2021 09:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня, 4 февраля, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. На большей территории страны ожидается сильный снег и гололед, средняя температура по стране опять начинает падать. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях ожидаются осадки в виде сильного снега, в Гомеле и Бресте – дождь с мокрым снегом.

На территории всей республики будет преобладать облачная погода, местами слабый туман.

К северу ожидается понижение температуры: морозы от -2°C до -9°C. На юге Беларуси теплее: от -1°C до +1°C. Однако к вечеру похолодает, термометры покажут от -8°C до -11°C.

Вечер северо-восточный, северный порывистый, местами по юго-востоку сильный с порывами до 15-18 м/с.

Из-за повышенной влажности и ветра, морозы покажутся сильнее: будет ощущаться на 3-5 градусов холоднее.

Сегодня ГАИ рекомендует быть особо бдительными водителям:

  • Снизить скорость движения до 50 км/ч,
  • Быть максимально внимательными перед пешеходными переходами,
  • Увеличить дистанцию до движущегося впереди автомобиля,
  • Включить фары и противотуманные фонари,
  • Если стеклоочистители сломаны или не справляются со снегом, немедленно прекратить движение.

К выходным температура еще упадет: в столице днем ожидается до -13°C, а ночью до -21°C. Осадки по стране не прогнозируются, будет преобладать переменная облачная погода.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Сегодня, 4 февраля, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. На большей территории страны ожидается сильный снег и гололед, средняя температура по стране...
 
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