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В Беларуси желтый уровень опасности: ожидается сильный снег и гололедица
04.02.2021 09:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня, 4 февраля, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. На большей территории страны ожидается сильный снег и гололед, средняя температура по стране опять начинает падать. Об этом
В Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях ожидаются осадки в виде сильного снега, в Гомеле и Бресте – дождь с мокрым снегом.
На территории всей республики будет преобладать облачная погода, местами слабый туман.
К северу ожидается понижение температуры: морозы от -2°C до -9°C. На юге Беларуси теплее: от -1°C до +1°C. Однако к вечеру похолодает, термометры покажут от -8°C до -11°C.
Вечер северо-восточный, северный порывистый, местами по юго-востоку сильный с порывами до 15-18 м/с.
Из-за повышенной влажности и ветра, морозы покажутся сильнее: будет ощущаться на 3-5 градусов холоднее.
Сегодня ГАИ рекомендует быть особо бдительными водителям:
К выходным температура еще упадет: в столице днем ожидается до -13°C, а ночью до -21°C. Осадки по стране не прогнозируются, будет преобладать переменная облачная погода.
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Сегодня, 4 февраля, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. На большей территории страны ожидается сильный снег и гололед, средняя температура по стране...
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